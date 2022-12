Los momentos económicos que definieron el 2022 en México

Ciudad de México (EFE).- En un 2022 marcado en lo económico por la alta inflación y el lento crecimiento económico tras la crisis del coronavirus, en México también destacaron los avances laborales, el progreso en las obras públicas y las rencillas con Estados Unidos y Canadá por la política energética.

Estos fueron los 10 momentos económicos que definieron el año que está a punto de concluir:

1-LA INFLACIÓN MÁS ALTA DEL SIGLO

La inflación en México alcanzó en agosto su tasa más alta desde el año 2000, llegando hasta el 8,7 %, como consecuencia del alza de la energía y los alimentos y la sombra de la guerra de Ucrania. Su nivel más bajo lo registró al inicio del año con una tasa del 7,07 %.

No obstante, la inflación mexicana estuvo por primera vez en 22 años por debajo de la Eurozona debido a las políticas de contención de precios de los productos de la canasta básica, que se redujo un 8 % y se suprimieron los aranceles, y el combustible.

2-RENCILLAS ENERGÉTICAS CON ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

La política energética del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, generó roces con los vecinos del norte en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Estados Unidos y Canadá consideraron que la reforma eléctrica que pretendía México -y que no prosperó en el Congreso- priorizaría a las plantas fósiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las renovables de compañías privadas, lo que podría contravenir al T-MEC.

En el plano energético también destacaron los ataques del presidente mexicano a la energética española Iberdrola, blanco de muchos de sus ataques y a la que acusó de hacer “lobby” y ser un monopolio.

3-INCÓGNITAS EN LA COMPRA DEL CITIBANAMEX

CitiBanamex arrancó el año anunciando que salía a la venta después de que la empresa estadounidense Citigroup, matriz y dueña del banco mexicano, cerrase sus operaciones de banca minorista en México, generando desconfianza en el mercado e incertidumbre en sus clientes.

Así empezó un proceso de adquisición, que al cierre del año sigue sin concretarse, por el que han desfilado grandes grupos empresariales: Banco Azteca, Banco Inbursa, Banco Santander, Banorte, Grupo México y Banca Mifel. Solo los dos últimos siguen en la carrera.

4-EL CANDIDATO MEXICANO PIERDE LAS ELECCIONES AL BID

La candidatura mexicana para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) arrancó de forma atropellada después de que Alicia Bárcena, exsecretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), anunciase que no se postularía al por motivos personales.

Su sustituto, el subgobernador del Banco de México (Banxico) Gerardo Esquivel, perdió la elección frente al candidato brasileño Ilian Goldfajn, nombramiento que el Gobierno mexicano lamentó “por ser más de lo mismo”.

5- PROGRESOS LABORALES: EMPLEOS, SALARIOS Y VACACIONES

Fue un gran año para los avances laborales en México, entre los que se destacaron el aumento del 20 % del salario mínimo para 2023, la creación de más un millón de empleos formales y la ampliación de las vacaciones hasta los 12 días.

El salario mínimo pasará de 172 pesos diarios (8,6 dólares) a 207 pesos (10,35 dólares), lo que ayudará a paliar la alta inflación y combatir la informalidad. La reforma legislativa conocida como “vacaciones dignas”, por su parte, consiguió asemejar los días de descanso de los mexicanos al del resto de los latinoamericanos.

6-PRONOSTICAN CRECIMIENTO ECONÓMICO

Los principales organismos económicos pronosticaron un ligero aumento del producto interior bruto (PIB) mexicano para el año que finaliza y para 2023, en la misma línea ascendente de gran parte de las economías globales, que empiezan a salir de los baches que supusieron la crisis del coronavirus y la guerra de Ucrania.

El Banco Mundial estimó que la economía de México se expandirá un 1,8 % en 2022 y un 1,5 % en 2023; el Fondo Monetario Internacional (FMI) un 2,1 % y 1,2 %, respectivamente; y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) un 2,5 % y 1,6 %, respectivamente.

López Obrador fue más optimista y elevó al 3 % el pronóstico de crecimiento para este y los próximos dos años. A pesar de este crecimiento, México fue uno de los pocos países de Latinoamérica que no superó el nivel del PIB que tenía antes de la pandemia.

7-AVANZAN MEGAOBRAS PÚBLICAS

Algunas de las obras públicas insignia de la legislatura de López Obrador avanzaron este año: el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, abierto en marzo; la refinería Dos Bocas, situada en el sureño y que se abrió en julio; o el Tren Maya, cuya inauguración se prevé en 2023.

El progreso en estas infraestructuras, no obstante, no estuvo exento de polémicas. Se criticaron la deforestación y el impacto ambiental que implicó la construcción del Tren Maya, así como el papel que asumieron las Fuerzas Armadas en la construcción y gestión de obras públicas, puertos o aduanas.

8-NIVELES BOLSA DE VALORES

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) arrancó en rojo su primera sesión del año, con un retroceso del 0,62 % en su principal indicador para ubicarse en los 52.941,01 puntos, pero no tardó en tocar techo: abril empezó con el máximo anual, de 56.609,54 puntos. El registro más bajo se dio el 30 de septiembre 44.626,8 unidades.

Tras un arranque sostenido, en junio la BMV comenzó a cerrar con unidades inferiores a la barrera de los 50.000 puntos, tendencia que se sostuvo hasta finales de octubre, cuando volvió a situarse por encima y presumiblemente conseguirá cerrar el año cerca de donde lo empezó.

9-SE SOSTIENEN LAS REMESAS PERO SUFRE EL COMERCIO

Entre enero y octubre de 2022, las remesas enviadas por los mexicanos en el extranjero -casi su totalidad desde Estados Unidos, donde viven 38 millones- alcanzaron los 48.337,5 millones de dólares, un 14,62 % más que lo recibido en el mismo periodo del año anterior y encadenó 30 meses de alza sostenida.

Sin embargo, la balanza comercial registró un déficit de 27.309 millones de dólares en los diez primeros meses del año: las exportaciones crecieron un 19,5 % interanual durante el mismo periodo, por debajo del aumento de las importaciones, del 22,8 %.

10-LA SORPRESA DEL PESO MEXICANO

El peso mexicano sorprendió convirténdose en la tercera moneda más apreciada ante el dólar este año, por delante del euro y la libra esterlina y mientras otras divisas latinoamericanas tocaron mínimos históricos.

El dato se registró en noviembre, cuando la moneda mexicana alcanzó una variación positiva del 3,82 % -solo por detrás del rublo ruso y el real brasileño- gracias a la debilidad del dólar y factores externos como las remesas y exportaciones récord.