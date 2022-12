Colombiano Rafa Pérez da son vallenato al clásico navideño “El hijo ausente”

Los Ángeles, 19 dic (EFE).- El cantante colombiano Rafa Pérez, quien está abriendo camino a una nueva generación de artistas vallenatos, lanzó una nueva versión del clásico bailable “El hijo ausente”, de Pastor López, que evoca la alegría y nostalgia navideña, según dijo en entrevista con EFE.

“La motivación principal era hacer una canción que sepa a diciembre, a esta temporada que es la más esperada por mucha gente en todo el mundo. Porque muchas personas convergen en un mismo punto: la alegría, la emoción, y también la nostalgia. Quisimos hacer una canción que llevara en su ADN todos estos ingredientes”, dijo Pérez (Chiriguaná, 1984).

“El hijo ausente”, con estrofas como “Otro año que pasa y yo tan lejos, otra Navidad sin ver mi gente”, resultó el vehículo ideal para comunicar “una nostalgia, una tristeza, pero a la vez ganas de bailar y una alegría cuando puedes estar con tus seres queridos en esta época”, señaló el artista.

Consideró que la razón por la que este tema, cuya versión original fue lanzada en 1999, provoca tales sentimientos es “que a veces no se pueda compartir con algunos miembros de la familia esta época de Navidad, sea porque están lejos de casa o porque aun estando cerca sus ocupaciones no lo permiten, o porque en algunos casos hayan fallecido”.

La nueva interpretación conserva gran parte los arreglos originales. “Solamente incluimos algunos instrumentos nuevos, unas guitarras eléctricas. Incluimos un arreglo de cumbia que sabe mucho a Colombia y a América Latina. También acordeón para identificar nuestra música vallenata, que es el género principal que yo interpreto”, apuntó Pérez.

“Pero en un 90 % se conservaron los arreglos originales. Subimos un poquito el tono por mi tesitura de voz. El resto quedó muy parecido a la versión original en género tropical”, abundó.

Para el cantante fue una gran satisfacción hacer una nueva interpretación de una pieza de Pastor López (1944-2019), cantautor venezolano naturalizado colombiano, reconocido en Latinoamérica por interpretar diversos géneros.

“La verdad que nunca me había imaginado grabar una canción del maestro Pastor López. Desde siempre lo he admirado, siempre he escuchado su música, siempre he sabido del cariño tan impresionante que le tiene la gente”, confesó el colombiano.

La nueva versión de “El hijo ausente”, clásico para los inmigrantes en países extranjeros, forma parte de una programación de Amazon Music para la época navideña que también incluye la nueva interpretación de Manuel Turizo de “All I Want For Christmas Is You”, de Mariah Carey; la versión de Lola Flores de “La Marimorena”, de Demarco Flamenco, y la canción “En lo Alto Gloria”, por Majo y Dan y Alex Zurdo, entre otras.

“Me honra mucho interpretar esta canción en una nueva versión, que se hace con mucho respeto y mucho cariño, sobre todo para transmitir a las siguientes generaciones algo tan importante que es la música latina”, manifestó Pérez sobre la invitación de la plataforma de internet.

Pérez se encuentra en un momento de su carrera en que está alcanzando una gran proyección. “Ya en 2023 vienen las giras internacionales. Vamos a estar en Europa, en varios países de América Latina, y en Estados Unidos y Canadá también. Aparte tenemos el tour ‘Vive el Vallenato con Rafa Pérez'”, expuso.

“Estamos en un momento importante porque estoy liderando una nueva generación de artistas que vienen haciéndose de su nombre y haciendo las cosas bien dentro de la música vallenata. Me siento contento, privilegiado de ser parte de una generación anterior que tiene el mismo sentir de la generación actual”, acotó.