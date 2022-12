Henry Cavill protagonizará una serie basada en el universo Warhammer

Los Ángeles (EE.UU.), 16 dic (EFE).- Apenas tres días después de anunciar que no continuará encarnando a Superman, el actor Henry Cavill confirmó este viernes que protagonizará y producirá una serie basada en el universo Warhammer para Amazon Prime Video.

La plataforma había informado este jueves a la prensa estadounidense acerca de este proyecto, titulado “Warhammer 40.000”, y el intérprete lo corroboró con una publicación en su cuenta de Instagram.

“Durante 30 años he soñado con ver al universo Warhammer en una producción no animada (…) Por fin siento que tengo las habilidades y la experiencia necesarias para darle vida”, escribió Cavill en su perfil.

El actor, que ya se había reconocido como seguidor del famoso juego de mesa en el que se inspira la serie, prometió respetarlo y crear “algo familiar” bajo un concepto “fantástico nunca visto hasta ahora”.

Warhammer es un juego de ciencia ficción y fantasía similar a Dragones y Mazmorras, en el que los usuarios deben mover personajes en miniatura sobre un campo de batalla construido con maquetas.

El éxito internacional de esta franquicia propició que incluso fuera llevado al ámbito de los videojuegos con versiones disponibles para las principales consolas.

“Warhammer 40.000” está ambientado en un futuro lejano en el que la humanidad lucha una guerra interminable contra alienígenas, seres mágicos, dioses y demonios en la que podría ser su etapa más oscura.

Aún quedan por definirse los últimos detalles del acuerdo entre Amazon y Games Workshop, la multinacional que posee los derechos de explotación de cualquier producto derivado de Warhammer.

Esta empresa de origen británico empezó a fabricar figuras de Warhammer en 1987 y el juego creció hasta convertirse en el más popular del mundo en la categoría de guerra en miniatura.

Asimismo, hasta el momento solo se sabe que Cavill también se implicará en la producción de la serie junto a la compañía Vertigo Entertainment, pero todavía no se han elegido a los guionistas ni a los creadores que la desarrollarán.

Tras nueve años dando vida a Superman, los próximos proyectos de Cavill incluyen a la propia serie “Warhammer 40.000”, el thriller de espías “Argylle”, el esperado regreso de “Highlander” y la tercera temporada de “The Witcher”, que será la última entrega de esta producción en la que participe.