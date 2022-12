Casi un millón de crías de tortuga fueron liberadas en Cancún en 2022

Tweet on Twitter

Cancún (México), 15 dic (EFE).- Las buenas condiciones en las que se encuentran las playas de Cancún, en el Caribe mexicano, y las campañas de protección de tortugas marinas en las que participan el gobierno, organismos ambientales y hoteles, han permitido que durante 2022 se registre casi un millón de crías liberadas.

La alcaldesa de Cancún, Ana Patricia Peralta, destacó la participación de todos los implicados en el correcto desove y anidación de tortugas en el balneario.

En la presentación del “Informe final del programa de Protección de las Tortugas Marinas 2022” que se realizó en el recién inaugurado hotel Riu Kukulkan en la zona hotelera, Peralta destacó que tras la pandemia y la baja afluencia de turistas en las etapas de mayor contagio, creció la cantidad de tortugas que llegaron a desovar.

“Estamos comprometidos en apostarle al cuidado de nuestra riqueza natural, y a un turismo responsable, más consciente, gracias a estos esfuerzos tenemos 10 playas Blue Flag y 31 embarcaciones de turismo sostenible”, señaló.

Durante la presentación del informe, Tania Fernández, directora de Ecología del municipio de Benito Juárez, nombre oficial de Cancún, detalló que lograron liberar 978.073 crías, la mayoría pertenecientes a la especie chelonia mydas, conocida también como tortuga blanca.

A diferencia del año pasado, cuando se documentó el desove de dos tortugas laud en la zona hotelera, considerada como la especie más grande de las existentes, apuntó que este año no hubo avistamientos de esa especie en Cancún.

A lo largo de la zona hotelera de Cancún hay cerca de 12 kilómetros de costas vigiladas permanentemente por diversos organismos en las temporadas de anidación, los programas de protección incluyen la participación de los hoteles y establecimientos con frente de playa, además de grupos de voluntarios que patrullan las costas.

Además de vigilar que las tortugas que llegan a anidar no sean molestadas durante el proceso de anidación, en los hoteles con vista al mar se mantienen protocolos que contemplan hasta el tipo de luz que pueden usar para que no se desorienten.

A pesar de la intensa actividad turística en Cancún, es considerada como la segunda zona de mayor anidación de tortuga marina en el estado y es también la que recibe el mayor número de especies.

Alma Tesillos, directora de responsabilidad social corporativa América de la cadena Riu, explicó a EFE que a nivel corporativo la empresa tiene un fuerte compromiso con la protección de la biodiversidad, en especial de especies amenazadas, como es el caso de la tortuga marina.

“Entendemos la relevancia que tienen estas especies en los ecosistemas marinos, especialmente en este destino, es la primera vez que tenemos una propiedad en una zona de alta anidación de tortugas y estamos preparando los planes de acción para el próximo año”, expresó.

