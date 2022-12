Modric, con Argentina empezó todo￼￼

Doha, 11 dic (EFE).- La selección de Argentina siempre tendrá una significación especial para Luka Modric. El actual capitán de Croacia, su líder espiritual y futbolístico, debutó hace más de dieciséis años y medio como internacional y fue en un encuentro ante la Albiceleste.

Fue un 1 de marzo de 2006, con el St. Jakob Park como escenario, donde comenzó la carrera con la selección absoluta croata del exquisito jugador de Zadar. Por entonces tenía 20 años. Era un joven que empezaba a despuntar en el Dinamo de Zagreb.

Zlatko Kranjcar le hizo debutar a las puertas del Mundial de Alemania 2006, y ese joven comenzó a dejar muestras de su clase, incluso de su descaro, ante Juan Román Riquelme, Esteban Cambiasso, Hernán Crespo, Carlos Tévez y el mismísimo Leo Messi, que por entonces lucía su clásica melena y tenía 18 años.

Croacia fue más eficaz y se acabó llevando el triunfo (3-2) con un gol en la prolongación de Dario Simic. Tévez y Messi dieron la vuelta rápidamente a un tanto inicial de Ivan Klasnic, pero no le valió a Argentina, que acabó derrotada.

En el Mundial germano, Croacia, con Modric en dos partidos, ni siquiera pudo superar la fase de grupos, al acabar tercera, y Alemania frustró la andadura argentina en la tanda de penaltis de los cuartos de final.

Desde aquel encuentro en Basilea, Modric ha desarrollado una espectacular andadura a todos los niveles. No solo se asentó en la selección, sino que dio el salto al Tottenham y luego al Real Madrid, con el que lo ha ganado todo, incluido un Balón de Oro, aunque tuvo también mucho que ver su actuación en el Mundial 2018, en el que fue declarado mejor jugador por guiar al conjunto ajedrezado al subcampeonato.

Modric ha participado, con este de Qatar 2022, en cuatro Mundiales, en otras tantas Eurocopas, y, con 37 años, parece no tener fin, que no se le acaban las pilas dado el rendimiento que está mostrando.

Ante Brasil jugó su partido 160 con el conjunto croata, en los que ha sido titular en 142 ocasiones, ha marcado 23 goles y ha repartido 16 asistencias, pero por encima de las estadísticas y de las cifras sobresale su calidad futbolística y su liderazgo desde el balón.

En Rusia 2018, el centrocampista del Real Madrid encabezó, con gol incluido, la victoria de Croacia ante Argentina, por un autoritario 3-0, en partido de la primera fase disputado en Nizhni Novgorod. Fue el inicio de un Mundial soñado para los balcánicos que ahora aún quieren mejorar con un nuevo triunfo en Lusail.