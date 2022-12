Rita, un águila calva famosa en la web, se recupera de una difícil cirugía

Tweet on Twitter

Miami, 1 dic (EFE).- El águila calva Rita, cuyo nido en un árbol situado en el sur de Florida es observado permanentemente por una cámara web y despierta el interés de personas de todo el mundo, se recupera de una compleja operación por fractura de un ala.

En la operación se le colocó a Rita un clavo para estabilizarle el ala derecha y permitir así que las fracturas lleguen a soldarse.

El pasado lunes Rita, que había abandonado el nido que comparte por temporadas con el águila calva macho Ron y estuvo fuera varios días, fue hallada con graves heridas en un ala que sufrió en circunstancias desconocidas.

Fue llevada primero a un refugio para animales salvajes del condado Miami Dade y luego al hospital del zoológico de Miami, donde fue operada este miércoles tras tomarle radiografías y hacerle un examen en profundidad.

El águila está recibiendo un tratamiento de antibióticos, analgésicos, líquidos, vitaminas y cuidado de heridas.

“Si no hubiera sido por el rescate, seguramente no habría sobrevivido”, dijo el zoo antes de la operación.

Según el zoo, las personas que se han preocupado tanto por este majestuoso animal, que es un símbolo de Estados Unidos, rezan para que pueda sobreponerse a sus heridas.

El águila calva o águila americana (Haliaeetus leucocephalus) puede llegar a pesar más de seis kilos y la longitud desde el extremo de cada ala puede ser de más de dos metros.

Las águilas “Ron” y “Rita” se llaman así en honor a Ron Magill, director de Comunicaciones del Zoológico de Miami, y su esposa Rita, los cuales financian la cámara web colocada en su nido.

Todo empezó el 13 de marzo de 2021 cuando Magill se unió a Lloyd Brown de Wildlife Rescue of Dade County y Jemma Peterson para rescatar a un polluelo de águila calva que se había caído de un nido que había sido destruido por una tormenta.

Después de una cirugía para reparar un ala rota y meses de rehabilitación, el aguilucho fue liberado con éxito en la naturaleza el 21 de agosto de 2021.

Los padres de este aguilucho, “Ron” y “Rita”, han sido una pareja unida durante varios años, pero desafortunadamente han tenido un éxito muy limitado en la crianza de polluelos debido en parte a la inestabilidad del nido al que seguían regresando año tras año.