Los tres minutos que España estuvo eliminada

Al Rayyan (Catar), 1 dic (EFE).- Todo parecía bajo control, ni una sola ocasión había tenido Japón desde la agitación inicial, dominado por la selección española durante el plácido tránsito hacia el descanso, desde el gol que había marcado Álvaro Morata, hasta que, de repente, en cinco minutos, todo cambió para el conjunto dirigido por Luis Enrique Martínez, sin convicción y sin el primer puesto, con el susto en el cuerpo, eliminada durante tres minutos, cuando Costa Rica se adelantó frente a Alemania, aliviada con el pitido final.

La eliminación fue un hecho entre el 70 y el 73, entre el tiempo que pasó desde el 2-1 de Costa Rica al 2-2 de Alemania en el estadio de Al Bayt, después de la zozobra que afectó y zarandeó a España como no se recuerda desde hace tiempo, cuando el inicio de la segunda parte transformó a la ‘Roja’ en un manojo de nervios, en una frenética secuencia que lo puso contra las cuerdas, con el 1-1 de Japón en el minuto 48, con el 2-1 en el 51, entre la incredulidad de una sucesión de hechos sin más explicación que la desconcentración.

No sale bien parado Unai Simón del despropósito. Ni en el 1-1, con el zurdazo de Ritsu Onda, al que reaccionó tarde, al que se opuso con una estirada insuficiente, al que contestó con una mano demasiado blanda, ni en el 2-1 de Ao Tanaka. El pase que lo originó se paseó por todo el área, con el guardameta descolocado, sin apropiarse de una zona que es suya, con la convicción de que se iba fuera hasta que su rival lo repuso en juego. Fue gol.

No daba crédito Luis Enrique Martínez en la banda, que tomó decisiones ofensivas: fuera Álvaro Morata, el goleador, y Nico Williams; dentro Ferran Torres y Marco Asensio. Era el minuto 57, las 23.17 hora local en el estadio de Khalifa, en Al Rayyan. En otro centro de atención, en el Costa Rica-Alemania, marcó instantes después el 1-1 el conjunto centroamericano para poner en alerta roja a España. Otro gol ‘tico’ lo mandaba a casa.

En el minuto 70, mientras España se apropió del balón sin una sola ocasión de tal nombre por aquel entonces desde el 2-1 en contra, lo logró Costa Rica. También ganaba 2-1 a Alemania. La selección española tembló. Tenía motivos. Estaba eliminada. Lo estuvo tres minutos, porque después marcó Alemania el 2-2 (m. 73) y, finalmente, el 2-3, en el 85, de Kai Havertz. Gracias al equipo germano, la ‘Roja’ sigue en el Mundial de Qatar 2022. Ahora espera Marruecos.

Iñaki Dufour