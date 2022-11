1-2. La falta de gol deja fuera a México

Lusail, 30 nov (EFE).- México creyó en la heróica, pero se atascó en su debe más grande durante este mundial: el gol. Vivió 23 minutos quedándose fuera del Mundial de Catar 2022 al haber recibido más cartulinas que Polonia, aunque acabó claudicando ante la falta de puntería y un gol de Arabia Saudí en el minuto 90+5 que echó por tierra todo el esfuerzo de la ‘tri’.

Ambas selecciones necesitaban la victoria, aunque solo pareció importarle realmente al conjunto mexicano, ya que los saudíes, que contaron con un multitudinario apoyo desde las gradas, donde se celebraba cada duelo ganado como un gol, apostaron por bajar el ritmo del encuentro tras cada choque o en cada saque de banda.

Curioso porque a la vez en ataque intentaban hilvanar un juego de combinación que pareció por encima de sus posibilidades, perdiendo las contadas ocasiones en las que pudo hacer daño al ‘Memo’ Ochoa. Una falta en la frontal del área y un remate de cabeza que se marchó fuera, ambas oportunidades firmadas por Kanno, sus únicas opciones de peligro.

Por el contrario, al ‘Tata’ Martino le salió el plan que dibujaba en su cabeza en cuanto al juego, pero no se suman 384 minutos sin marcar en un Mundial por nada. Profundidad por bandas con dos laterales muy incisivos como Jesús Gallardo y Jorge Sánchez; un incisivo, e impreciso en los tres disparos del primer tiempo, Orbelín Pineda, siendo todo lo que el técnico le pedía a Héctor Herrera y que no fue durante Qatar 2022; y Vega e Hirving aportando dinamismo, pero siguió faltando lo mismo, y fundamental: el gol.

Unos primeros 45 minutos en los que, sin gran fútbol, sí hubo más ida y vuelta, pero sin nada que celebrar más allá del penalti que falló Leo Messi en el otro partido del grupo, que provocó la alegría de la hinchada saudí. Pero les duró poco.

Ambos encuentros estaban conectados. En el segundo minuto del Polonia-Argentina se adelantó la albiceleste, y México hizo lo propio, también en el minuto 47, gracias a un tanto de Henry Martin en un saque de esquina tras una prolongación de espuela de César Montes en el primer palo.

Un tanto que cambió por completo el panorama del partido. La ‘tri’ volvió a ver puerta 442 minutos después y esto la llenó de confianza. Luis Chávez hizo el 0-2 en el minuto 52 con un gran disparo de falta directa. Y México, contra todo pronóstico, creyó ante una Arabia Saudí que, ahora sí, debía buscar goles y se descosió atrás.

En este punto, la ‘tri’ necesitaba un gol más para no depender de nadie y estar en octavos de final. ‘Chucky’ Lozano tuvo su momento de gloria en el minuto 56, pero su tanto fue anulado por un fuera de juego muy justo.

Argentina, mientras, les echaba una mano poniendo el 0-2, pero a igualdad de puntos y goles marcados, la que pasaba a octavos de final era Polonia al haber visto tres cartulinas -7 a 5- menos que México. Clasificarte o no, en base a los criterios de deportividad. Estuvo cerca de pasar.

Eso sí, México hizo todo lo posible porque este no fuera el criterio, pero, otra vez, la falta de puntería les condenó. Un disparo lejano de Pineda, un remate dentro del área de Antuna en el minuto 77 que salvó Hassan Tambakti tirándose al suelo con su guardameta ya superado.

Tampoco tuvo suerte la ‘tri’ ante una Arabia Saudí a la que el balón le duraba muy poco. Antuna y todo México celebraron el 3-0, pero fue anulado por fuera de juego. En la anarquía en la que se movieron los saudíes, echaron por tierra el sueño de México.

Con los del ‘Tata’ volcados, llegó una acción de fantasía de Arabia Saudí que acabó con todo. Pared de Bahbrei con Al Dawsari y este puso un 1-2 que no servía a ninguna para estar en octavos de final.

Ficha técnica:

1- Arabia Saudí: Al Owais; Al Ghannam (H. Bahebri, m.88), S.Abdulhamid, Al Tambatki, Al Amri, Al Boleahi (R.Sharahili, m.37); Al Hassan, (A.Madu, m.46) S.Al Dawsari, Kanno; Al Shehri (Al Oboud, m.62) y Al Buraikan.

2- México: ‘Memo’ Ochoa; Jorge Sánchez (Alvarez, m.96), César Montes, Héctor Moreno, Jesús Gallardo; Edson Álvarez (Funes Mori, m.86), Luis Chávez, Orbelín Pineda (Carlos Rodríguez, m.77); Hirving Lozano, Henry Martin (Raúl Jiménez, m.77) y Alexis Vega (Uriel Antuna, m.46)

Goles: 0-1, m.47: Henry Martin. 0-2, m.52: Luis Chávez. 1-2, m.90+5: Al Dawsari.

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra). Amonestó a Al Shehri (m.28), Al Hassan (m.34), Al Tambatki (m.52), A. Madu (m.81), Al Amri (m.90+1) y a Bahebri (m.90+7) en Arabia Saudí. Edson Álvarez (m.15) recibió cartulina amarilla en México.

Incidencias: Tercer encuentro del grupo C de la fase previa del Mundial de Qatar disputado en el Estadio de Lusail ante 84.985 espectadores, según el dato oficial.

Óscar Maya Belchí