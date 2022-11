Abierta la inscripción de becas para inmigrantes indocumentados en Nueva York

Washington, 21 nov (EFE).- Los estudiantes que son inmigrantes indocumentados y residen en Nueva York tienen plazo hasta fines de febrero para solicitar las becas de TheDream.US, informó este lunes esa organización.

Las becas están abiertas para inmigrantes que estén amparados o no en el programa de deportaciones diferidas conocido como DACA, o por el Estatus de Protección Temporal (TPS), que hayan ingresado a Estados Unidos como menores de 16 años y antes del 1 de noviembre de 2017.

En una década TheDream.US ha proporcionado más de 8.750 becas universitarias para jóvenes en más de 80 colegios y universidades en 21 estados y el Distrito de Columbia.

Más de 3.000 de esos estudiantes se han graduado con diplomas en profesiones relacionadas con el cuidado de la salud, la investigación científica, empresas, analistas de política y asistencia social.

La Beca Nacional de TheDream.US está abierta para estudiantes que están a punto de graduarse de la escuela secundaria o que son alumnos actualmente de una universidad asociada en el estado.

Esa beca cubre matrícula y tarifas por hasta 16.500 dólares para un diploma de asociado, y hasta 33.000 para un diploma de bachillerato. El plazo para presentar las solicitudes vence el 28 de febrero.

Para los estudiantes que viven en Nueva York el programa de Beca Nacional de TheDream.US ofrece becas, entre otros para cursar estudios en Baruch College, Borough of Manhattan Community College, Bronx Community College, Brooklyn College, College of Staten Island, Farmingdale State University, Hostos Community College, y Hunter College.

La lista de instituciones participantes incluye John Jay College of Criminal Justice, Kingsborough Community College, LaGuardia Community College, Lehman College, Medgar Evers College, New York City College of Technology, Queens College, Queensborough Community College, Stella and Charles Guttman Community College, SUNY Old Westbury, The City College of New York, University at Albany, y York College.