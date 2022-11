Tom Brady confiesa que no olvidará la vergüenza por su resbalón en Múnich￼￼

Tweet on Twitter

“Vergüenza y vergüenza por esa jugada, no la olvidaré. No he tenido muchas recepciones en mi carrera, así que pensé que sería bastante genial tener una en Alemania” reconoció el veterano mariscal de campo de 45 años.

A la mitad del tercer cuarto del partido de la semana 10 en el que los Bucs vencieron 21-16 a los Seattle Seahawks, Tampa Bay intentó sorprender con una jugada en la que Leonard Fournette se colocó como pasador y Brady como receptor del lado izquierdo.

Fournette hizo un engaño de carrera y cuando la defensiva de Seattle se movía para bloquearlo decidió lanzar a la trayectoria de Brady, quien resbaló sin poder pelear por atrapar el pase que fue interceptado.

“Lo que pasó fue que cuando el balón estaba en el aire obviamente sabía que no la iba a atrapar y traté de impulsarme para al menos estorbar al defensivo, pero resbalé y luego caí sobre mi cara”, lamentó el considerado mejor jugador de la historia de la NFL.

A pesar del bochorno, la victoria, segunda consecutiva, le permitió a los Buccaneers recuperar el primer lugar de la división sur de la Conferencia Nacional, tienen cinco triunfos y cinco derrotas, situación que el pasador dijo devolvió la confianza al equipo.

“Estamos en un mejor lugar que hace dos semanas, encontramos la manera de vencer a los Rams y luego en Alemania ganamos a Seattle y recuperamos la división; eso fue un gran logro para nosotros en un año que ha sido desafiante”, explicó.

El ganador de siete anillos de Super Bowl aplaudió la mejoría de su equipo, pero subrayó que deben encontrar la manera de alargar esta racha de victorias si quieren alcanzar los ‘playoffs’.

“Jugamos muy bien en defensa. La ofensiva fue un poco mejor. Ahora debemos volver a nuestro proceso, preguntarnos ¿estamos haciendo lo correcto para jugar mejor? Debemos ver si podemos seguir mejorando desde aquí”.

En la semana 11 de la temporada 2022 de la NFL los Buccaneers descansarán; su siguiente duelo será en la visita a los Cleveland Browns en la jornada 12.