La inflación en EEUU bajó en octubre cinco décimas al 7,7 %

Washington, 10 nov (EFE).- La inflación de Estados Unidos volvió a bajar en octubre, por cuarto mes consecutivo, y situó su tasa interanual en el 7,7 %, cinco décimas menos que en septiembre, según los datos publicados hoy por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, en inglés).En términos mensuales, el índice de precios al consumo subió cuatro décimas, una cantidad similar al incremento registrado en septiembre con respecto a agosto.Este dato, que es mejor que el pronosticado por los expertos, llega una semana después de la sexta subida consecutiva de los tipos de interés llevada a cabo por la Reserva Federal para controlar los precios.Fue de tres cuartos de punto y con ella la tasa de interés oficial de la mayor economía del mundo se sitúa actualmente en una horquilla de entre el 3,75 y el 4 %, un nivel no visto desde 2007.El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, advirtió de que las posibles futuras subidas de tipos y el final de las mismas dependerán de la evolución de datos como el del Índice de Precios al Consumo (IPC).El dato hoy conocido fue celebrado este jueves por el presidente estadounidense, Joe Biden, quien dijo que demuestra que se está avanzando en el objetivo de reducir los precios “sin renunciar a todo el progreso logrado en el crecimiento económico y la creación de empleo”.”Llevará tiempo que la inflación vuelva a los niveles normales, y podríamos ver contratiempos en el camino, pero seguiremos adelante y ayudaremos a las familias con el costo de vida”, apuntó en un comunicado.Dos días después de las elecciones de medio mandato, que cambiarán la composición del Congreso estadounidense el próximo año, Biden aseguró que trabajará “con cualquier persona, demócrata o republicana, en ideas para brindar más espacio para respirar a las familias trabajadoras y de clase media”, pero que se opondrá “a cualquier intento” de deshacer su agenda o de “empeorar la inflación”.El miércoles, en una rueda de prensa en la que hizo una valoración de los comicios celebrados el martes, asumió que deberá negociar muchas medidas con los republicanos en estos dos próximos años, pero recalcó que no va a cambiar la dirección de su política económica y que no renunciará a sus compromisos “históricos” en materias como la lucha contra el cambio climático.La elevada inflación sigue siendo la principal preocupación del Gobierno de Biden. En junio, alcanzó su cifra más alta en cuarenta años, el 9,1 %, aunque en julio bajó seis décimas hasta el 8,5 % y desde entonces ha ido cayendo levemente a un ritmo de una o dos décimas cada mes, hasta las cinco registradas ahora.Con el dato conocido hoy, la inflación baja a niveles de enero de este año, aunque está lejos de alcanzar las cifras deseadas. La escalada de precios arrancó un año después del estallido de la pandemia, en la primavera de 2021, tras la recuperación del consumo y los fallos en la cadena de suministro global.Según indicó la BLS, en los datos de octubre se aprecia que el índice de la vivienda contribuyó con más de la mitad al aumento mensual de los precios y los índices de gasolina y alimentos también aumentaron en términos mensuales.Así, el índice de energía creció un 1,8 %. Tras varios meses de caídas, la gasolina subió en octubre el 4 % con respecto a septiembre y el gasóil el 19,8 %, mientras que la electricidad se mantuvo estable y el gas bajó el 4,6 %.A nivel interanual, en los últimos doce meses el índice de la energía ha aumentado el 17,6 %. Al detalle, la gasolina ha subido interanualmente el 17,5 %, el fueloil el 68,5 %, la electricidad el 14,1 % y el gas el 20 %.Por su parte, el índice de los alimentos subió el 0,6 % en octubre con respecto a septiembre. Los alimentos se han encarecido el 10,9 % en el último año.Los datos interanuales arrojan que la inflación subyacente (que mide la subida de los precios de consumo quitando los de los alimentos y la energía) fue del 6,3 % en octubre.