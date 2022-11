Inundaciones, apagones y daños materiales, la estela de Nicole en Florida

Tweet on Twitter

Miami, 10 nov (EFE).- La tormenta tropical Nicole, que tras azotar parte de las Bahamas entró a Florida a primeras horas del jueves y está cruzando la península rumbo al Golfo de México, deja a su paso inundaciones y daños menores en casas e infraestructuras, según informaciones de medios locales.Hasta ahora no se informó de víctimas de esta tormenta tardía, que llega a Florida cuando faltan 20 días para el final de la temporada ciclónica en la cuenca atlántica (30 de noviembre).Las autoridades, no obstante, pidieron a la gente de las áreas afectadas que en la medida de lo posible se quede en sus casas y tengan cuidado con el encendido de generadores y con posibles cables de postes caídos a causa de la tormenta.Según el Centro Nacional de Huracanes, a las 10:00 (14:00 GMT) Nicole seguía siendo una tormenta tropical extensa, cuyos vientos se extienden hasta 345 millas (555 km) del centro, especialmente al noreste, y había dejado atrás Orlando (centro de Florida).A esa hora se encontraba a unas 30 millas (50 km) al este-noreste de Tampa, en la costa oeste de Florida y sus vientos habían bajado a 50 millas por hora (85 km/h).El NHC indicó que la tormenta, que avanza a 16 millas por hora (26 km/h), pasará hoy cerca de Tampa, una ciudad de la costa oeste de Florida, y luego emergerá en el rincón nororiental del Golfo de México, para desde allí volver a entrar en tierra por el Panhandle, como se conoce el extremo noroccidental de Florida.Se esperan pocos cambios en la intensidad mientras Nicole está sobre el Golfo de México esta tarde y en horas tempranas de la noche y que se debilite a una depresión tropical sobre Georgia esta noche, y después se combine con una zona frontal sobre el Atlántico medio el viernes en la noche.El Aeropuerto Internacional de Tampa sigue operativo, aunque esta mañana había 65 vuelos cancelados y 41 retrasos debido a las malas condiciones meteorológicas, según la web Flight Aware.La web Poweroutage.us informó que a las 10:30 (14:30 GMT) más de 346.000 usuarios estaban sin electricidad en varios condados del este de Florida a causa del paso de Nicole, que tocó tierra en la isla Hutchinson, al sur de Vero Beach, con vientos de 75 millas por hora (120 km/h), sobre las 03.00 horas (07.00 GMT).Parte de un muelle de pescadores en la localidad costera de Lauderdale-by-the-Sea, a unas 90 millas al norte del lugar por donde la tormenta entró en Florida, se desplomó debido al viento y el oleaje y quedó partido en dos.LLUVIAS Y CRECIDAS DEL MAREn toda la zona costera del sudeste de Florida la llegada de Nicole estuvo precedida de intensas lluvias y de subidas del nivel del mar, como las ocurridas anoche en las playas de Fort Lauderdale y Hollywood, a unos 40 kilómetros al norte de Miami.El Aeropuerto Internacional de Orlando, uno de los de mayor tránsito de EE.UU., decidió no operar este jueves a causa de la tormenta, y los parques temáticos están cerrados, aunque algunos anunciaron que reabrirán probablemente al final de la tarde.Hay avisos por el paso de tormenta tropical para zonas de ambas costas de Florida, la atlántica y la del Golfo de México, y también para zonas del centro de este estado y de Georgia y Carolina del Sur.Los vientos de Nicole van a seguir castigando las costas de Florida, Georgia y Carolina del Sur, al igual que las lluvias, y se mantiene el peligro de marejadas ciclónicas con subidas del mar de hasta 5 pies (1,5 metros) a lo largo del litoral atlántico.También pueden producirse tornados en distintas áreas del sureste de EE.UU.