Nueva York sale a votar con incertidumbre sobre resultado de gobierno estatal￼￼

Nueva York, 8 nov (EFE).- Los neoyorquinos han salido a votar este martes en las elecciones de medio mandato con incertidumbre de quién se convertirá en el próximo gobernador, ya que el candidato republicano, Lee Zeldin, podría arrebatarle el puesto a la actual gobernadora Kathy Hochul en un estado tradicionalmente demócrata.

Nora Killoran ha teletrabajado hoy, día laboral en Estados Unidos, para poder ir a votar sin problema en un colegio del West Village, donde ha depositado su boletín por los candidatos del Partido Demócrata.

Con un café en la mano dice que no estaba “preocupada” por el resultado de las elecciones hasta hace tres semanas cuando empezó a “ganar impulso un nuevo candidato”, haciendo referencia a Zeldin.

“Hemos tenido gobernadores republicanos antes, pero no eran lo que consideramos de la extrema derecha o de los movimientos de derecha. Y siento que el candidato del Partido Republicano esta vez está más a la derecha que nuestros candidatos republicanos anteriores”, anota esta mujer, productora de televisión.

A las puertas de los centros electorales también había votantes indecisos, como es el caso de John, un hombre de 40 años que se decantó por dejar la casilla de gobernador en blanco.

“No he visto a la gobernadora Hochul hacer nada. Y creo que en parte es porque sentía que tenía las manos atadas antes de esta elección, pero no sé si hará más en caso de ganar. Pero odio a Zeldin porque no quiere admitir que Trump perdió las elecciones. Si no fuera por eso, probablemente votaría por él debido a la delincuencia, ya que no hay forma de que él pueda cambiar las regulaciones del aborto en Nueva York”, anota el neoyorquino antes de entrar en el sótano de una iglesia para votar.

La inseguridad, la economía y el aborto -el Tribunal Supremo revocó en junio este derecho a nivel nacional-, son los temas que más preocupan a los votantes que se acercan a las urnas hoy.

Además de elegir quién será el próximo gobernador del estado, Nueva York elige hoy a sus representantes en el Congreso -en la cual podría haber sorpresas en nueve de los 26 escaños, según Cook Political Report-, a su Fiscal General y a otros cargos.

Pese a que se ve movimiento en los distintos centros de votación, nada tiene que ver con las colas de varias horas de espera que se veían hace dos años cuando los estadounidenses tuvieron que elegir su próximo presidente y el ambiente general en las calles apenas se ha visto afectado por los comicios.