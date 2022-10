Las instituciones artísticas de Nueva York dejan de exigir la mascarilla

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Nueva York, 17 oct (EFE).- Las instituciones artísticas de Nueva York, entre ellas la Met ópera y el ballet de la ciudad, anunciaron este lunes que la próxima semana dejarán de exigir la mascarilla a su audiencia, dando un paso más en la relajación de las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus.

En un breve comunicado, la Metropolitan (Met) Opera dijo que a esa opcionalidad se unirán la Filarmónica y el Ballet de Nueva York y la sala Carnegie Hall, donde ya era habitual ver a muchos asistentes sin el rostro tapado durante las actuaciones, como en otros espacios culturales de interior.

Pero la medida resulta significativa en estas instituciones y en otras, como los teatros de Broadway, que cuentan con un gran público de edad avanzada, más vulnerable al virus y que en muchos casos se ha mantenido reacio a prescindir de la mascarilla en lugares donde se concentran multitudes.

Los teatros de Broadway dejaron de exigir la mascarilla el pasado 1 de julio.

El director general de la Met Opera, David Gelb, señaló en una entrevista con The New York Times que ha llegado el momento de “pasar página” y que haciendo opcional la mascarilla espera satisfacer las demandas del público y también atraer a espectadores más jóvenes que no quieren llevarla.

Estas instituciones pasaron meses cerradas tras la reactivación económica que siguió al parón de la pandemia en 2020, y a su retorno aplicaron políticas estrictas que han ido aflojando ante la estabilización de los casos de covid-19 en cifras bajas y las importantes necesidades económicas del sector.

Asimismo, las artes clásicas han apostado recientemente por iniciativas para ampliar sus horizontes, ofreciendo las funciones en “streaming”, como la Met Opera, o diversificando sus artistas y programación, como la Filarmónica.