Kempes: El Barça no está jugando bien y que te agarre el Madrid es peligroso￼￼

Chicago (EE.UU.), 13 oct (EFE).- El argentino Mario Kempes, campeón del mundo en 1978 y exjugador del Valencia, aseguró este jueves en una entrevista con EFE que el Barcelona “no está jugando bien” y que la velocidad de la delantera del Real Madrid puede “hacer mucho daño” al equipo azulgrana, al analizar el clásico del próximo domingo en LaLiga.

Mario Kempes seguirá el partido en Madrid como experto de LaLiga de la cadena ‘ESPN’, con la que trabaja desde hace 18 años y con la que promociona la liga española en Estados Unidos, teniendo claro que en un Real Madrid-Barcelona no solo se juega por los tres puntos, sino “por el amor propio”.

En una larga entrevista con EFE conectado desde su casa de Florida, Kempes analizó el clásico del próximo domingo, pidió tiempo para el uruguayo Edinson Cavani en el Valencia, su exequipo, y repasó las ambiciones de la selección argentina en el Mundial de Qatar.

Pregunta: Usted estará en Madrid con ESPN para el Clásico. ¿Qué partido espera?

Respuesta: La delantera del Madrid tiene jugadores muy rápidos, muy vivos, juegue quien juegue, Karim Benzema, Vinícius, Rodrygo. ‘Carletto’ (Carlo Ancelotti) tiene elementos para hacerle mucho daño al Barcelona en defensa. Pero también en el último clásico el Barcelona llegaba mal y le metieron cuatro. Así son los clásicos, son partidos diferentes, que se juegan por los tres puntos, pero más por el amor propio.

El Barcelona no está jugando bien, no se defiende tanto con la pelota como lo hacía antes, y eso que te agarre el Madrid es muy peligroso. Al mismo tiempo, tampoco podemos decir que el Madrid esté jugando muy bien. Veo un partido muy parejo, de dos equipos que necesitan ganar, pero ninguno llega con una gran diferencia al otro.

P: De Cristiano Ronaldo contra Lionel Messi a Karim Benzema contra Robert Lewandowki.

R: El juego del Barcelona es muy bueno por el medio, pero la importancia de Lewandowski sobresale un poco más. Los laterales y los extremos llegan al fondo y pueden centrar, donde aprovechan a Lewandowski. Benzema es un jugador que sí aprendió a jugar mucho más que otros teniendo a Cristiano al lado, porque sabía que no era protagonista, pero podía resaltar dando la pelota en profundidad.

Y ahora se ha acostumbrado a jugar con Vinícius. Vinícius está haciendo lo mismo que hacía Benzema con Cristiano, es el que hace el trabajo, Benzema es el que lo aprovecha y el Madrid y es el que juega.

P: Usted lleva años trabajando con ESPN, dueña de los derechos televisivos de LaLiga en Estados Unidos. ¿Qué le gusta de su actual trabajo?

R: Cada vez que uno puede viajar a ver las ciudades de LaLiga es fenomenal. Llevo 18 años con ESPN y cada vez que salimos es una alegría muy grande, porque no es lo mismo transmitir un partido por televisión que hacerlo desde el estadio para la televisión. Es lindo ver esos partidos ‘in situ’.

P: ¿Qué opina de Ansu Fati?

R: La dificultad de estos chicos jóvenes, como Pedri, Gavi, Ansu Fati, es que llegaron al Barcelona cuando el Barcelona ya no era el Barcelona. Llegó en un momento complicado. Se fue Messi y no quedó ninguna figura y ellos han tenido que cargar el peso de todo el Camp Nou. A Ansu quizás le pesó mucho, no solo por la personalidad. En su caso son las lesiones. Creo que los jóvenes han crecido demasiado rápido, con una responsabilidad muy grande, y hay algunos que saben manejarla y otros que no. Y las lesiones de rodilla son las más complicadas, pero bueno, uno tiene que adaptarse.

P: ¿Cómo ve el nuevo proyecto del Valencia, con Gennaro Gattuso en el banquillo y Edinson Cavani en la delantera?

R: Gattuso le ha dado el ímpetu que debe tener un equipo como el Valencia, que siempre ha tenido buenos jugadores, de buen manejo de pelota, pero siempre se ha caracterizado más por el grupo, por el equipo. Gattuso era un perro de presa, te mordía por todos lados en la cancha y le tiene que inculcar eso al Valencia, que lo ha perdido un poquito. Nunca hubiese pensado que Gattuso, de haberlo visto como jugador, hubiera tenido la forma de pensar de jugar el balón.

P: ¿Ve al Valencia con opciones de pelear por la Liga de Campeones?

R: Cualquier competición que el Valencia alcance, ya es muy bueno, porque hace muchos años que no está y eso para un equipo como el Valencia no es bueno. Había buenos jugadores que marcaban un poquito de diferencia y los han vendido. El Valencia nunca ha sido un equipo vendedor, siempre ha comprado jugadores buenos.

Pero ahora esa es la idiosincrasia de la gente que está a la cabeza del Valencia. Otra vez tiene que empezar a formar un equipo y competir. Al tener grandes contrincantes, la posibilidad de llegar a Europa es difícil.

P: ¿Qué responsabilidad tendrá Cavani para liderar al equipo?

R: Cavani debe hacer goles y se acabó. Debe ser protagonista dentro de la cancha. La experiencia de Cavani es más que sabida, capacidad de hacer goles, tiene toda la capacidad del mundo. Ya llegará el gol. No se puede llegar y besar el santo. Es necesario acostumbrarse al fútbol español.

P: Falta poco más de un mes para el Mundial de Qatar. ¿Qué sensaciones tiene?

R: En el grupo (con México, Polonia y Arabia Saudí), Argentina no debería tener complicaciones, hablando antes de los partidos, pero luego todo es diferente. Todos quieren ganar a los mejores y está claro que Argentina es de los mejores. Argentina tiene que tener la cabeza muy fría, no creer que los partidos se ganan con la camiseta, sino saber que vas a tener que sudar los siete partidos a más no poder.

Ya no tienes que pensar en el mejor jugador que tengas, sino en el grupo. Las figuras te pueden ganar un partido, pero una figura no te gana el campeonato del mundo.