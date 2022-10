El pasador de Steelers Kenny Pickett confiesa emoción por enfrentar a Brady￼￼

Tweet on Twitter

Redacción Deportes, 13 oct (EFE).- El novato Kenny Pickett, mariscal de campo de los Pittsburgh Steelers, confesó este jueves su emoción porque el domingo se enfrentará por primera vez en su carrera a Tom Brady, mariscal de los Tampa Bay Buccaneers.

“Estoy emocionado porque desde que tengo memoria lo he visto, desde que comencé a jugar fútbol lo he admirado; incluso en el Madden (videojuego de fútbol americano) lo escogía”, explicó Pickett, previo al duelo de la semana seis de la temporada.

Pickett, de 24 años, tenía sólo tres cuando Tom Brady, de 45, ganó su primer Super Bowl y su primer nombramiento como Jugador Más Valioso (MVP) de la NFL en la temporada 2001, cuando jugaba para los New England Patriots.

“Brady es una leyenda absoluta en el juego, no tengo más que respeto para él; no lo perdí de vista todo el tiempo mientras crecía; por eso creo que el domingo será una gran oportunidad que me da el fútbol al enfrentarlo”, agregó el pasador.

Kenny Pickett fue seleccionado en la primera ronda del Draft de este año por los Steelers. En un principio estaba programado para ser el tercer mariscal de campo del equipo por detrás de Mitch Trubisky, número uno, y Mason Rudolph.

El chico nacido en Ocean Township, New Jersey, aprovechó las oportunidades que el entrenador de los Steelers, Mike Tomlin, le dio en la pretemporada y se colocó como el respaldo de Trubisky al arranque de la campaña.

Ante el mal inicio que tuvo Pittsburgh con una victoria y cuatro derrotas, el ‘coach’ decidió que era momento de colocar a Pickett como ‘quarterback’ titular para acelerar su proceso de maduración.

El exestrella de la Universidad de Pittsburgh tuvo su primera apertura en la NFL la semana pasada en la derrota de su equipo por 38-3 ante los Buffalo Bills, lo que dejó la marca de los Steelers en un triunfo y cinco juegos perdidos en el fondo del Norte de la Conferencia Americana.

La emoción que siente Picket, quien tendrá apenas su segundo juego como titular, ante Brady, considerado el mejor jugador en la historia al ser el máximo ganador de Super Bowls, con siete, no le nubla de su real objetivo.

“Como dije, será una gran oportunidad, pero no pierdo mi enfoque que debe estar al cien por ciento en la defensa de los Buccaneers”, sentenció el joven mariscal de campo.