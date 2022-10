La Haalandmanía, ahora sí llena el Etihad￼￼

Tweet on Twitter

Londres, 7 oct (EFE).- En septiembre del año pasado acudían 38.000 personas a ver al City en la Champions. Un año después, son 52.000. ¿La diferencia? Erling Haaland. Viaplay emite la Premier en Noruega. Sus acciones subieron un 10% y tiene un 69% más de suscriptores. Así es el negocio Haaland.

En septiembre de 2021, en una goleada por 6-3 ante el Leipzig en fase de grupos de la Champions, apenas 38.000 personas acudieron al estadio del City, lo que llevó a Guardiola a pedir más compromiso con sus aficionados. “Me gustaría que el próximo día viniera más gente”, dijo el técnico español. Una temporada después, contra el Copenhague, 52.000 personas (de una máxima capacidad de 55.000) acudieron este miércoles al estadio inglés.

El fichaje del atacante disparó la petición de entradas durante el verano, lo que ha desembocado en las mejores cifras de asistencia para un club que está acostumbrado a buenas asistencias en los partidos de Premier League, como cualquier club inglés, pero que se desinfla en la Champions.

Pero con Haaland, las cifras se sostienen en ambas competiciones. El número de aficionados que ha acudido al Etihad en los cinco primeros partidos de esta campaña supera a los que asistieron a los cinco primeros encuentros la temporada pasada, nunca cayendo por debajo de las 50.000 personas y con el pico de las 54.000 que presenciaron la victoria por 6-3 ante el Manchester United.

El Manchester City ha entendido este filón y ha planeado una estrategia para expandir su marca en el mercado escandinavo, dominado tradicionalmente por su rival del Manchester United, gracias a la época gloriosa de un jugador -y más tarde entrenador- como Ole Gunnar Solskjaer.

Este fin de semana, antes del derbi con el United, el City se llevó el trofeo de la Premier League conquistado la temporada pasada de gira por Noruega, con el objetivo de conectar con los aficionados del país y que estos tuviesen la oportunidad tanto de fotografiarse con el título, como escuchar las vivencias de Paul Dickov, compañero del padre de Haaland, Alf Inge Haaland, en el City.

“La Premier League siempre ha sido muy importante para Noruega”, explica a EFE Adrian Richvoldsen, periodista noruega del periódico Nettavisen que ha cubierto de cerca la presencia de Haaland en Alemania e Inglaterra. “Liverpool y Manchester United han tenido grandes cifras de aficionados, pero el interés se ha incrementado muchísimo por el fichaje de Haaland. Tengo amigos que no han visto la Premier en años, y ahora se han suscrito y pagan lo que sea para ver al City. Hay una ‘Haaland manía’ en Noruega. Cada día hay varios artículos sobre él en la prensa. No he visto nada así nunca”, añade Richvoldsen.

“Incluso la novia de un amigo, que nunca ha tenido interés por el fútbol, ahora está viendo al City por Erling. ¡Es increíble!”, matiza el periodista.

Para Viaplay, que posee los derechos de distribución de la Premier League en Noruega, el fichaje de Haaland es una mina de oro que no para de dar resultados. El precio de la suscripción mensual para poder ver toda la Premier es de 649 coronas noruegas, unos 60 euros, y los últimos resultados financieros de Viaplay (ubicada en Estocolmo, Suecia), muestran un incremento del 10 % en el valor de las acciones y un 69 % más de suscriptores, hasta los 5,5 millones entre todos los territorios en los que está presente la cadena.

El objetivo de Viaplay es alcanzar para final de año los 7,3 millones de suscriptores, cifra que se disparará aún más por el impacto que Haaland está teniendo en la Premier League. Sus 14 goles en ocho partidos bien valen esos 60 euros mensuales.

