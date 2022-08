Nueva York, 12 ago (EFE).- Las autoridades de la ciudad de Nueva York advirtieron este jueves de que han detectado el virus de la poliomielitis (polio) en las cloacas de la gran urbe y eso “sugiere (que ha habido) transmisión local”, por lo que instaron a la población a vacunarse, especialmente los niños.

El primer caso de polio en Estados Unidos en una década se registró a finales del mes de julio en el condado de Rockland, un área metropolitana de la ciudad de Nueva York, y luego se detectó el virus en sus aguas residuales y las de zonas cercanas.

El responsable de Salud de la Gran Manzana, Ashwin Vasan, dijo que ahora que “la polio está circulando” en la comunidad, es esencial que los niños se vacunen y que los adultos que no están protegidos o tienen una pauta incompleta también lo hagan.

“La polio puede llevar a una parálisis e incluso a la muerte. Instamos a los neoyorquinos no vacunados a vacunarse ya”, agregó Vasan, para quien la polio es “completamente evitable” y su reaparición supone una “llamada a la acción”.

La mayor parte de los adultos fueron vacunados en su infancia, pero la vacunación infantil actual está decayendo, con un 14 % de los menores de 5 años sin proteger y más del 40 % en algunos barrios, según datos del presidente de Manhattan, Mark Levine.

Según medios locales, el primer caso en EE.UU. se dio en un residente de Rockland: un adulto que no estaba vacunado, enfermó con el virus y sufrió parálisis, posiblemente infectado por una persona que recibió la vacuna oral de la polio fuera del país.

La comisaria de salud estatal, Mary Bassett, dijo a los medios que el hallazgo del virus en las aguas residuales de la ciudad es “alarmante, pero no una sorpresa”, y sostuvo que por cada caso de polio con parálisis identificado “puede haber cientos sin detectar”.

Las autoridades locales, estatales y federales están trabajando para investigar si hay más casos de polio y evaluar la propagación del virus, precisamente en un momento en el que se sigue lidiando con el coronavirus y la emergente viruela del mono.

En 1988, la Organización Mundial de la Salud impulsó una campaña internacional de salud pública con el objetivo erradicar la polio en el año 2000, pero en 2020 se reportaban casos en 34 países, principalmente del África subsahariana y Asia.

Aunque las cifras han disminuido en los últimos 18 meses, han surgido algunos casos en Ucrania e Israel; en junio se detectó el virus de la poliomielitis en las aguas residuales de Londres y en julio en las de Nueva York.