Cantautora puertorriqueña Kany García abre camino en EEUU con nueva gira

Miami, 12 ago (EFE).- La cantautora puertorriqueña Kany García se abre camino en el mercado de Estados Unidos, país donde el próximo día 26 inicia una gira de 8 conciertos por ciudades en las que todavía no ha actuado, lo que le permitirá con un amplio repertorio incrementar su lista de seguidores.

Ganadora de 5 Grammy Latinos, la artista boricua dijo a Efe sentirse ilusionada ante el reto que supone esta gira, que la llevará a ciudades como Filadelfia, Charlotte, New Haven, San Francisco, Seattle, Denver, San Antonio y McAllen.

García interpretará en su gira estadounidense canciones de sus dos discos más recientes, “Mesa Para Dos” y “El Amor Que Merecemos”, aunque también habrá sitio para éxitos de hace años.

“Hay mucho camino por hacer en Estados Unidos”, subrayó la puertorriqueña, con una exitosa carrera iniciada en 2007 con el disco “Cualquier día” y que ahora se ha marcado el objetivo de consolidarse entre el público latino del país norteamericano.

“Es una oportunidad el actuar ante público de toda Latinoamérica, gente muy interesante”, destacó la artista afincada en Miami (Florida), quien explica que en estos conciertos de EE.UU. hay personas de toda la región, de países como Colombia, Venezuela, Guatemala o Puerto Rico.

La artista destacó que contar con un público tan heterogéneo de diferentes países condiciona su modo de actuar y el repertorio.

AMPLIO REPERTORIO

“En estas actuaciones hay un repertorio de canciones amplio por tratarse de un público que puede conocer toda mi carrera o bien acabar de descubrirme”, apunta la cantautora, que últimamente ha repartido su tiempo entre su casa de Florida y el programa de talento musical “La voz Kids”, en Colombia.

Explicó que la elección de las ciudades en las que actuará, en conciertos a celebrarse entre el 26 de agosto en Filadelfia (Pensilvania ) y el 10 de septiembre en McAllen (Texas), responde a que se trata de urbes en las que todavía no había actuado, pero en las que hay seguidores deseosos de verla en directo.

“Se trata de teatros para entre 1.000 y 2.000 personas donde hay un gran contacto con el público”, aseguró la artista, tras señalar que espera que estas actuaciones sirvan para ganar seguidores que en el futuro puedan acudir a conciertos en recintos más grandes en ciudades importantes.

“Estos conciertos suponen una forma de acercarme a la gente y se trata de actuaciones muy particulares”, subrayó.

García dijo que esta gira es la antesala de un tour por Estados Unidos en 2023 que abarcará más ciudades, aunque no dio detalles del proyecto.

Respecto al momento por el que pasa su carrera profesional, sostuvo que se atraviesa una gran etapa, aunque con una agenda muy apretada que prácticamente no le deja pasar por Miami.

“No hay nada más importante que verse en ascenso”, destacó sobre el gran momento que vive.

COLABORACIÓN CON ALEJANDRO SANZ

Mostró además satisfacción por el éxito del sencillo “Muero”, junto al español Alejandro Sanz, una colaboración esperada que, según dijo, dio un resultado más que positivo.

“En esta colaboración se alineó todo para que pudiera darse. Me gusta cuando una canción convence al otro artista y la acepta por la calidad y no por la relación personal”, sostuvo sobre el trabajo en “Muero”.

Recordó que hacerla posible no fue fácil, ya que Sanz en ese momento estaba en Cali (Colombia), donde se grabó el video que acompaña el tema.

Después de la gira estadounidense, la cantautora cruzará el Atlántico para poner rumbo a España, donde en octubre actuará en las ciudades de Sevilla, Madrid, Barcelona y Santa Cruz de Tenerife.

La artista tiene también previsto presentarse en México los próximos meses de octubre y noviembre.