El PIB de México crece un 1 % en el segundo trimestre de 2022

Ciudad de México, 29 jul (EFE).- El producto interior bruto (PIB) mexicano creció un 1 % en el segundo trimestre de 2022, según cifras desestacionalizadas (sin factores coyunturales por temporada) divulgadas este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el segundo trimestre, las actividades primarias avanzaron un 0,9 %, las secundarias también se elevaron un 0,9 % y las terciarias crecieron 1 %, detalló el Inegi en su reporte.

Esta estimación trimestral supone un ritmo de crecimiento sostenido desde el periodo enero-marzo, cuando el PIB también registró un incremento de 1 % en términos reales, según cifras definitivas del Inegi divulgadas en mayo.

Además, el PIB mexicano creció un 2,1 % interanual en el segundo trimestre de 2022, con lo que acumula un incremento de 2 % en el año, según cifras originales.

La economía mexicana había crecido un 1,8 % interanual en el periodo de enero a marzo.

El crecimiento interanual de abril a junio fue resultado de subidas del sector industrial (3,3 %), del sector agropecuario (1,5 %) y, por último, de los servicios (1,3 %).

Con estos datos, las actividades primarias acumulan un crecimiento de 1,7 % en lo que va del año, las actividades secundarias han subido 3,2 % y las terciarias 1,1 %.

ALZA DE PRONÓSTICOS

El dato del PIB se reporta en medio de un alza de los pronósticos para este 2022.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó este miércoles su pronóstico de crecimiento para México durante 2022 al pasar de 2 a 2,4 %.

Mientras que el banco BBVA subió de 1,2 % a 2 % su previsión para este año en su informe “Situación México” de julio.

El crecimiento de México contrasta con la caída de 0,2 % del segundo trimestre de Estados Unidos, que acumula dos periodos consecutivos de contracción.

La directora de análisis económico de Banco Base, Gabriela Siller, explicó en un análisis que esto ocurrió por el fortalecimiento del dólar estadounidense que favoreció las importaciones, “lo que se tradujo en un crecimiento positivo para México”.

Pero la agencia Moody’s Analytics advirtió el lunes pasado que México podría contraerse 1,7 % en 2023 si se materializa la recesión estadounidense.

Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó este escenario.

“En México no (habrá recesión). Nosotros no vamos a tener problemas, ya enfrentamos lo más difícil”, aseveró en su rueda de prensa diaria.

REPUNTE INSUFICIENTE

A pesar de este crecimiento, México es uno de los pocos países de Latinoamérica que aún no supera el nivel del PIB que tenía antes de la pandemia, que dejó una contracción histórica de 8,2 % de la economía en 2020.

El país tuvo en 2021 un crecimiento anual de 4,8 % apoyado por el crecimiento del sector industrial (6,5 %), el de servicios (4,1 %) y el agrícola (2,9 %).

Pero este aumento del PIB fue menor a las expectativas oficiales del Gobierno, que esperaba un alza del 6 %.

Para este año, la Secretaría de Hacienda estima de manera oficial que el PIB del país crecerá un 3,4 %.