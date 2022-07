Tweet on Twitter

Share on Facebook

San Juan, 29 jul (EFE).- El cantante puertorriqueño Anuel AA decidió aplazar su gira de conciertos de este verano por Estados Unidos hasta 2023 por “motivos personales”, anunció este viernes su sello discográfico, Real Hasta la Muerte.

El equipo de Anuel y su disquera anunciarán las nuevas fechas de los conciertos para continuar la gira “Leyendas Nunca Mueren” el próximo año, según el comunicado.

El artista tenía previsto ofrecer conciertos durante agosto, septiembre y octubre en varias ciudades de Estados Unidos como Dallas, Miami y Washington.

“Siendo responsable primero con ustedes y en un marco personal, he estado pensando que necesito tomar un tiempo para recargar baterías y enfocarme en reestructurar mi vida personal, familiar y profesional”, dijo el cantante, que se casó el mes pasado con la dominicana Yalin la Más Viral.

Anuel AA destacó que quiere acabar su próximo álbum, el cual no ha podido terminar debido a su gira por Europa en los últimos meses, que ha incluido varios conciertos en España.

El puertorriqueño está trabajando en el disco “Las leyendas nunca mueren 2”, continuación del álbum homónimo que lanzó a finales de 2021.

“Por tal razón, mi equipo y yo hemos decidido posponer la gira para más adelante en el 2023. Mientras tanto, voy a continuar haciendo lo que más me apasiona, lanzando buena música”, agregó.

El cantante agradeció en la nota la comprensión y empatía de todos sus fanáticos, quienes por años lo han acompañado en su carrera artística.