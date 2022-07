Maluma lleva su energía creativa a la moda con diseños que gritan inclusión

Medellín (Colombia), 27 jul (EFE).- El cantante colombiano Maluma llevó toda su energía creativa al mundo de la moda para enviar un mensaje de inclusión y libertad con una colección para la marca de ropa GEF, que diseñó junto a niños y jóvenes de su fundación y que desveló este miércoles en la pasarela de Colombiamoda.

El artista de Medellín, donde se lleva a cabo la edición 33 de la feria del sector textil-confecciones más importante de América Latina, logró concentrar en las prendas toda la energía que transmite con su música para explotar en un área en la que se siente muy cómodo, con una colaboración que tiene en el centro a la fundación El Arte de los Sueños y los “soñadores”, como denomina a sus integrantes.

“Hacer una colaboración de este nivel representa mucho para mí, para mi carrera, para mi cultura, para las próximas generaciones, para los soñadores”, expresó el cantante en rueda de prensa.

PRENDAS SIN GÉNERO

Juan Luis Londoño, conocido mundialmente como Maluma, se movió como pez en el agua en el rol de diseñador. Le dio vida a una colección conectada con la tendencia “genderless” (sin género) para propiciar que el público cree estilos urbanos y confortables con prendas como joggers, hoodies, camisetas y distintos accesorios.

“Me siento relacionado con este entorno. Siento felicidad, siento satisfacción y mucha emoción. Hoy estamos oprimiendo ese botón verde, pero lo que viene y lo que va a pasar es lo decisivo”, apuntó el reguetonero al hablar de la pasarela “Maluma x Gef El Arte de los Sueños”, que marcó su debut como diseñador.

Más allá de su alma “fashionista”, al intérprete de “Sobrio” y “Hawái” lo movió, inicialmente, que la colección tiene un fin “muy bonito”, al ser concebida como un proyecto social que va en pro de su fundación.

Por otro lado, también lo atrajo los poderosos mensajes que podía enviar a través de cada prenda con creaciones que gritan “inclusión” y “fluidez”, los objetivos de la propuesta.

“Soy hombre, pero me gusta ponerme chaquetas de denim de mujer y falda. Lo que me pongo no me define como ser humano. Ese es el mensaje, que la gente se sienta libre para ser como es. Nosotros no venimos a juzgar ni a ponerle paradigmas”, declaró el popular “Papi Juancho”.

Maluma ha sido la cara de la campaña de primavera-verano de 2022 de Versace y debutó en 2020 como el primer latino en una campaña del diseñador estadounidense Calvin Klein.

“La moda ha influido en mi carrera, pero apenas estamos comenzando y lo que viene es lo mejor”, anticipó el artista, quien calificó su participación como un proceso “muy natural, muy orgánico”.

También está presente el amor por su natal Medellín, otra de las inspiraciones que tuvo, pues además buscó reflejar su infancia y “los colores de mi tierra”.

“He trabajado con otras marcas, y era muy loco porque ya había estado en Nueva York, París y en Londres en ‘fashion weeks’ importantes, con marcas a nivel mundial, y quería replicarlo en mi tierra, hacerlo también en Medellín porque tenemos un producto también de exportación”, confesó.

EL COLOR DE LOS SOÑADORES

En casa, sentado en el piso y rayando lienzos en blanco, Maluma inició hace nueves el proceso creativo de la colección, a la que 130 integrantes de su fundación le dieron mayor dimensión con sus aportes.

Especialmente, se encargaron de definir la paleta de color, que contrastó con el escenario blanco y minimalista en el que fueron presentados los diseños en el City Hall del Club El Rodeo en un vibrante desfile con look atrevidos y versátiles.

Esos niños y jóvenes, que a través del arte buscan transformar sus vidas, plasmaron sus habilidades artísticas simbolizadas en cada color usado en la colección: azul (canto), amarillo (percusión), magenta (baile), verde (creatividad) y naranja (composición).

La directora de El Arte de los Sueños, Manuela Londoño, manifestó que los soñadores, “desde ellos mismos, aportaron un montón a la colección y son los protagonistas”.

La marca GEF, que hace cuatro años tuvo a J Balvin en una colaboración, escogió a Maluma para mantenerse en la tendencia mundial de involucrar a celebridades en el proceso de diseño.