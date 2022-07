Twitter se resiente en resultados trimestrales por polémica con Elon Musk

Nueva York, 22 jul (EFE).- La red social Twitter anunció este viernes que ganó 243,3 millones de dólares en el primer semestre de 2022, un 82 % más que el mismo periodo de 2021, pero en el segundo trimestre la red social apuntó que registró unas pérdidas de 270 millones de dólares, coincidiendo con el periodo en el que empezó el polémico intento de compra del Elon Musk por 44.000 millones y luego su cancelación.

La compañía culpó la caída de los ingresos del segundo trimestre, en parte, a la “incertidumbre relacionada con la adquisición pendiente de Twitter por parte de un afiliado de Elon Musk”.

La publicación de estos resultados llega después de que un tribunal especializado en disputas comerciales de Estados Unidos haya decidido que el juicio entre Twitter y el multimillonario Elon Musk se celebre el próximo octubre y dure cinco días.

Twitter denunció al directivo ejecutivo de Tesla y fundador de SpaceX ante la Corte con sede en Wilmington (Delaware, EE. UU.) para forzarle a comprar la empresa, después de que él notificara su intención de romper el acuerdo anunciado el pasado abril por 44.000 millones de dólares.

Entre enero y junio de 2022, la empresa tecnológica estadounidense facturó 2.377,6 millones de dólares, un 6,8 % más.

No obstante, en el segundo trimestre de este año, datos a los que más atención prestaban hoy los inversores, los ingresos de Twitter cayeron a 1,18 mil millones de dólares en comparación con los 1,19 mil millones de dólares de hace un año.

En tanto, no cumplió con la expectativas de los analistas que habían estimado ingresos en el segundo trimestre de 1,32 mil millones.

La compañía reportó una pérdida de 270 millones de dólares, o 35 centavos por acción, en comparación con las ganancias de hace un año de 65,6 millones de dólares, u 8 centavos por acción.

El número de usuarios activos diarios de Twitter subió a 237,8 millones, en comparación con los 229 millones del primer trimestre.

“A la luz de la adquisición pendiente por parte de una entidad afiliada a Elon Musk, Twitter no realizará una conferencia telefónica de ganancias para sus resultados del segundo trimestre de 2022”, anunció la red social en un comunicado.

Los resultados se publicaron antes de la apertura de la Bolsa de Nueva York y tras el anuncio de los datos del primer semestre las acciones de Twitter perdían un 0,20 % en el operaciones previas a la apertura de mercado.

No obstante, a los 10 minutos de la apertura del parqué las acciones de la red social subían casi un 1 %.

Musk ha dicho que su razón principal para retirase del trato es la falta de fe en la estimación de Twitter de que menos del 5 % de sus usuarios activos diarios monetizables son spam o cuentas falsas.

No obstante, la oferta de Musk, pese a ser muy polémica, ha ayudado a mantener alto el precio de las acciones de la empresa en medio de una fuerte venta masiva de acciones de empresas tecnológicas.

El precio de las acciones de Twitter ha bajado menos del 10 % en lo que va de año, mientras que el índice compuesto Nasdaq, donde cotizan las principales tecnológicas, ha perdido más del 20 %.

El acuerdo por Twitter valora a la empresa en 54,20 dólares la acción. Las acciones de Twitter cerraron a 39,52 dólares el jueves.