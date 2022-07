Cowboys se unen a siete equipos que usarán cascos alternativos en 2022￼￼

Redacción Deportes, 21 jul (EFE).- Los Dallas Cowboys se convirtieron este jueves en el octavo equipo de la NFL que utilizarán un casco alternativo en un partido de la temporada 2022.

Los Cowboys, que utilizan un casco color plata con su tradicional estrella solitaria en azul con contorno blanco a ambos lados presentaron a través de sus redes sociales una opción en color blanco con la estrella en azul marino en homenaje a su pasado.

El primer uniforme de Dallas, en el año de 1960, contaba con el casco en color blanco, algo que duró hasta 1964, campaña en la que cambió al plateado con el que posteriormente sería reconocido como el “America’s Team” (el equipo de América).

El equipo usará este uniforme antiguo, que incluye jersey azul marino con mangas y detalles albos, pantalones blancos y calcetas azul marino con rayas blancas en la semana 12 de la temporada 2022 en el duelo ante los New Yor Giants, en el Día de Acción de Gracias.

A partir de la campaña 2012 la NFL instituyó que los equipos sólo podían utilizar un diseño en sus cascos, situación que cambió para esta temporada en la que las escuadras son libres de utilizar un diseño alternativo o del pasado en uno de sus partidos.

La directora de marca de los Dallas Cowboys, Charlotte Jones, compartió su alegría por esta determinación.

“Los uniformes antiguos honran a nuestros equipos de 1960 y han sido los favoritos de los fanáticos; estamos encantados de recuperar la tradición en el Día de Acción de Gracias”, dijo Jones.

También los New York Giants usarán una versión antigua de su uniforme en un partido, será la que portaron en las dos últimas décadas del siglo XX, en las que ganaron los Super Bowl XXI y XXV.

El cambio en el casco color azul marino del equipo del entrenador Brian Daboll implica que en lugar de que aparezcan las letras “ny” en minúscula y en color blanco a los costados se leerá “GIANTS” escrito en mayúsculas, en ese mismo tono.

En el caso de los Houston Texans, su casco alternativo será rojo en vez de azul marino con el mismo logotipo del contorno de la parte frontal de la cabeza de un toro, en ambos lados.

Los Carolina Panthers cambiarán el casco plateado por uno negro que conserva la misma silueta de la cabeza de una pantera en azul.

En Atlanta, los Falcons, que usan casco negro, rendirán homenaje a su primer uniforme de 1966 cuando su protección en la cabeza era de color rojo con la imagen de un halcón negro a los costados.

Los New England Patriots además de su tradicional casco plateado, con el que forjaron su dinastía de seis Super Bowls, tendrán el que portaron entre 1961 y 1992 que era blanco con la imagen que representa a un soldado de la independencia estadounidense.

Los campeones de la AFC, los Cincinnati Bengals, escogieron el color blanco con las rayas del tigre en negro como el color alternativo en su casco que tradicionalmente es naranja.

Completan la lista de equipos que usarán otro diseño de casco en un juego los New Orleans Saints, con uno en color negro que conserva el logotipo de la flor de lis, en vez del usual dorado.