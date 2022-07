“The Boy from Mexico”, el libro para iniciar un diálogo migratorio con niños

Los Ángeles, 15 jul (EFE).- Las preguntas de sus pequeños alumnos sobre la dura política migratoria de la la Administración de Donald Trump (2017-2021)) impulsaron al educador y artista Edward Dennis a escribir “The Boy from Mexico”, un libro ilustrado con el que pretende iniciar un diálogo sobre la inmigración entre padres e hijos.

“Inmigración es un tema del que hay que hablar con los niños porque ellos tienen muchas preguntas y temores sobre la situación de sus padres, familiares o la de ellos mismos”, subraya en una entrevista con Efe..

Dennis explica que decidió escribir e ilustrar su primer libro bilingüe para niños, que saldrá publicado en noviembre próximo, después de observar cómo la política migratoria de Trump estaba afectando a los estudiantes de primaria en una escuela de Arizona donde dicta clases.

“La mayoría de mis estudiantes eran inmigrantes o primera generación, y en ese tiempo venían y me preguntaban si era verdad que sus padres eran criminales o malos”, relata el autor, de 36 años y origen mexicano.

Entre las preocupaciones de los pequeños también resaltaba el hecho de que los inmigrantes eran catalogados como “perezosos”, una retórica que se creó tras las acusaciones de que los indocumentados pedían subvenciones públicas.

“Fue algo muy triste. Los padres de mis alumnos de lo general tenían dos trabajos. Los inmigrantes, al igual que mis bisabuelos que vinieron de México, son gente muy trabajadora”, opina Dennis.

UNA VOZ DE ALIENTO

Su objetivo fue entonces encontrar una forma de hacer que las voces de aliento que daba a sus alumnos s se convirtieran en un mensaje universal, y comenzó a escribir el libro para niños.

Contado a través de los ojos de Luz, un niño decidido a llegar a Estados Unidos, el libro ” The Boy from Mexico” (El niño de México) presenta los difíciles obstáculos que el pequeño debe enfrentar diariamente en su lucha por llegar y adaptarse al país.

El personaje de Luz está inspirado en uno de los bisabuelos maternos de Dennis, que emigró de México a EE.UU. cruzando la frontera de Texas.

La historia lleva a Luz a enfrentar las inclemencias del clima y largos días de travesía en una geografía agreste para buscar su sueño.

Todo esto mientras extraña a su familia y se pregunta si debe regresar.

Dennis, nacido en Arizona, considera que ” The Boy from Mexico” es una gran manera de introducir el concepto de inmigración a los niños, capacitándolos para que formen su propia opinión sobre el tema.

“Es una historia de esperanza, determinación y de encontrar el lugar de uno en el mundo”, agrega.

El autor, que divide su tiempo entre la enseñanza en Arizona y su vida artística en California, demoró más de tres años en completar el libro sobre este drama migratorio, que sigue “actual” a pesar de que el Gobierno de Trump ya se acabó.

“La frontera entre Estados Unidos y México tiene millones de cruces cada año. El viaje de Luz es solo una de esas millones de historias”, se lamenta Dennis.

El autor no está alejado de la realidad. El número de detenciones en la frontera sur de Estados Unidos ha ido creciendo en los últimos meses.

En mayo pasado se registraron 239.416 detenciones de migrantes, un aumento de 2 % respecto a los 235.478 de abril y 33 % con respecto a mayo de 2021 cuando fueron 180.597 extranjeros, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Los datos de junio aún no han sido revelados, pero se estima que la cifra podría seguir al alza.

El educador insiste que con este libro bilingüe quiere transmitir una sensación de esperanza, sin importar cuál sea la situación migratoria del lector.

Aclara que a pesar de ser un libro para niños, los lectores adultos podrán encontrar una historia con la que se podrán identificar.

El libro, editado por Editorial Mango, estará disponible a la venta en noviembre próximo, pero ya se encuentra en preventa. Dennis contó que está trabajando en un nuevo libro sobre inmigración.