Nuevos muros amenazan reunión de migrantes y familias en Parque de la Amistad

San Diego (CA), 7 jul (EFE).- La comunidad inmigrante de California lamenta los planes de construcción de muros adicionales en el Parque de la Amistad, heredados de la era Trump, que considera separarán aun más a los inmigrantes de sus familias en México, que solían verse a través de pequeños orificios que tiene la valla fronteriza existente.



Este parque internacional, fundado en 1971 por la entonces primera dama estadounidense Pat Nixon en el punto más suroccidental de Estados Unidos como un símbolo de la unión y la solidaridad entre ambos países, ha estado cerrado por la pandemia de covid-19.



Ahora, activistas de San Diego que han defendido el lugar por más de una década rechazan la inminente construcción de dos muros adicionales paralelos a las barreras existentes y no creen que se trate simplemente de “remodelaciones” como les han dicho las autoridades.



El parque fue dividido por la valla fronteriza desde hace años, pero los inmigrantes se las han arreglado para verse en persona con sus familias en México a través de las rejas y pequeños huecos.



Pero con los planes de la Administración del presidente Joe Biden se aleja cada vez más esa posibilidad de contacto.



El activista Daniel Watman dijo a Efe que altos funcionarios fronterizos los citaron para informarles que esos muros se tenían que construir con presupuesto que fue aprobado en 2018 durante el Gobierno de Donald Trump (2017-2021).



El proyecto “había comenzado en la primera quincena de enero de 2020, pero cuando el presidente Biden tomó posesión (el 20 de enero de 2021), ordenó suspender la construcción del muro y las cuadrillas de trabajadores lo suspendieron”, precisó Watman.



“La explicación es que la construcción quedó suspendida, pero no cancelada”, detalló.

El presupuesto fue aprobado junto con los fondos con los que la Administración Trump sustituyó el viejo muro metálico de 10 pies (3 metros) de altura, levantado a principios de la década de 1990, por la actual barrera formada con pilares de hierro rellenos de tierra de 30 pies (9 metros) de altura.



Para Gabriela Serrano, residente de la ciudad de Ensenada (México), el parque era el único punto de encuentro para ver a través de las pequeñas perforaciones del muro a sus hijos, que son “soñadores” que viven en Estados Unidos.



PUNTO DE ENCUENTRO

Hasta el cierre por la pandemia era común encontrar a ciudadanos de diversos países de Latinoamérica en el lado mexicano, y a inmigrantes, familiares y conocidos que llegaban de lugares tan distantes como Seattle o Nueva York en el lado estadounidense.

El reverendo John Fanestill dijo a Efe que la Patrulla Fronteriza le ha asegurado que sólo están “reemplazando muros”, pero señala que la construcción propuesta “equivale a un cierre permanente del lado estadounidense de este lugar histórico”.



Fanestill es reverendo de la Iglesia Fronteriza, que solía ofrecer un servicio religioso dominical que llegaba a ambos lados del parque.



Watman y Fanestill lamentaron que la Administración Biden ha aprobado recientemente proyectos de construcción en varios lugares a lo largo de la frontera.



Señalaron que si bien muchos de estos aparentemente “reemplazan” las paredes existentes, utilizan protocolos de diseño aprobados durante la Administración Trump.



También indicaron que el plan, que pasa de una administración a otra, “también compromete a Biden y a todas las futuras administraciones presidenciales con los gastos continuos del mantenimiento del muro fronterizo”.



La Patrulla Fronteriza cerró el área al público en 2020 con el argumento de la pandemia y por un derrame transfronterizo de aguas contaminadas sobre el sendero que conduce al resto del parque limítrofe llamado Border Field, de administración estatal, dentro de cuyos límites se encuentra el Parque de la Amistad.



Una portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) en San Diego confirmó a Efe el proyecto de construcción de muros adicionales.



Indicó que el proyecto reemplazará las “deterioradas” barreras principal y secundaria, como también Friendship Circle, una zona para pícnic y asados donde se reunían las familias.



La vocera comentó que “antes de ser instalada, la actual barrera principal, que incluía una puerta, no recibió el tratamiento adecuado para soportar la corrosión del contiguo océano” Pacífico.



Agregó que ahora ya no es estructuralmente sólida y se está desmoronando, lo que presenta riesgos para los agentes de la Patrulla Fronteriza, la comunidad y los inmigrantes.



“La actual barrera secundaria se eliminó parcialmente en preparación para la construcción de una nueva barrera antes de la pausa”, detalló la vocera.



Dijo que “si bien el proyecto ha sido reparado temporalmente, no es estructuralmente sólido”.

Ni los activistas de la organización Amigos del Parque de la Amistad ni la portavoz de CBP especificaron una fecha para el reinicio del proyecto de muros paralelos, pero ambas partes coinciden que será para este mes.