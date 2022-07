Washington, 4 jul (EFE).- Al menos seis personas han fallecido y más de dos docenas han resultado heridas de gravedad este lunes cuando un hombre disparó desde una azotea contra quienes habían acudido a un desfile por el Día de la Independencia de EE.UU. en la localidad de Highland Park (Illinois).

La policía detuvo a última hora de la tarde al que definieron como “persona de interés”, un hombre de 22 años cuyo nombre y apariencia revelaron a lo largo del día, y al cual deberán conectar ahora con el suceso para poder considerarlo oficialmente sospechoso.

Las autoridades explicaron que, salvo que surja alguna novedad, la investigación deberá seguir ahora su curso y que previsiblemente no habrá más actualizaciones a la prensa hasta el martes.

En la azotea desde la que disparó, la policía ha encontrado un “un rifle de alto calibre”, sin aclarar si se trata de un arma semiautomática como la utilizada en el tiroteo masivo de Uvalde (Texas), en el que hace poco más de un mes murieron 19 niños y dos profesoras.

“Ha sido un acto aleatorio, muy intencional y es un día muy triste”, manifestó uno de los comandantes de la Policía municipal de Highland Park, Chris O’Neill.

Cinco de los fallecidos murieron en el lugar de los hechos, todos ellos adultos, mientras que otra persona -cuya edad se desconoce- falleció en un hospital, dijo en una rueda de prensa la médico forense del condado de Lake, Jennifer Banek.

Uno de los heridos de gravedad era un niño, detallaron las autoridades.

BIDEN EXPRESA CONMOCIÓN POR OTRO TIROTEO “SIN SENTIDO”

Solo horas después del suceso, el presidente de EE.UU., Joe Biden, expresó conmoción por lo que consideró “violencia armada sin sentido que ha vuelto a traer dolor a la comunidad estadounidense en este Día de la Independencia”, jornada festiva que se celebra con desfiles y barbacoas.

En un comunicado, prometió que ofrecerá “el completo apoyo del Gobierno federal” a las autoridades locales, incluida ayuda policial, para asistir en la búsqueda “urgente” del autor de la matanza.

“Hay mucho trabajo por hacer, y no voy a abandonar esta lucha contra la epidemia de la violencia armada”, prometió.

Biden dijo que había hablado por teléfono con la alcaldesa de Highland Park, la demócrata Nancy Rotering, y con el gobernador de Illinois, el demócrata Jay Robert “J. B.” Pritzker.

El gobernador había acudido al desfile del Día de la Independencia, al que también asistió el legislador demócrata Brad Schnider, cuyo distrito incluye Highland Park.

En un comunicado, Pritzker afirmó que “no hay palabras” para consolar a las familias de las víctimas y tampoco para describir “al monstruo que acecha a una multitud de familias con niños y dispara mientras celebran una fiesta con su comunidad”.

EL PÚBLICO CREÍA QUE LOS DISPAROS ERAN FUEGOS ARTIFICIALES

Los primeros disparos se oyeron sobre las 10.15 hora local (15.15 GMT) cuando tres cuartas partes de los participantes en el desfile ya habían completado su recorrido, de acuerdo a las autoridades.

En ese momento, varios testigos creyeron que se trataba de fuegos artificiales, según relataron a medios estadounidenses.

Una testigo dijo a la CNN que se sintió sorprendida al escuchar lo que creía que eran fuegos artificiales porque la pequeña localidad de Highland Park, de unos 30.000 habitantes y cercana a Chicago, no suele contar con ese tipo de entretenimiento en las celebraciones del Día de la Independencia.

La mayoría de los testimonios describieron el sonido de los disparos como una ráfaga, con pequeños intervalos de silencio en los que creen que el hombre recargaba su rifle.

Un hombre le contó al diario The Chicago Sun Times que él y su pareja se separaron durante el caos, y cada uno se llevó a uno de sus dos hijos.

“Cogí a mi hijo e intenté entrar en uno de los edificios locales, pero no pude. Los disparos pararon, imagino que el tirador estaba recargando. Así que seguí corriendo y entré en un callejón y metí a mi hijo en un contenedor de basura para que estuviera a salvo”, narró el hombre al periódico.

Más testigos explicaron el caos del momento, con personas corriendo despavoridas en todas direcciones y dejando atrás sus pertenencias desde carritos de bebé hasta sillas o banderas estadounidenses, algo que puede verse también en diversos vídeos publicados en redes sociales por los asistentes al desfile.

La búsqueda del sospechoso continúa. La zona donde se produjo el tiroteo está cortada y en las azoteas de los edificios puede verse a agentes fuertemente armados, según las imágenes de televisión.