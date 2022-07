Los Ángeles (EE.UU.), 5 jul (EFE).- Con los fuegos artificiales de fondo por la fiesta estadounidense del 4 de julio (Día de la Independencia), el LA Galaxy volvió a la senda del triunfo al aplastar por 4-0 al Montreal en una goleada que comenzó con un tanto de Javier ‘Chicharito’ Hernández.

El LA Galaxy llevaba dos derrotas seguidas (contando su sorprendente eliminación ante el Sacramento Republic en la Copa ‘US Open’) y afrontó un duro compromiso ante el Montreal, que empezó esta jornada como líder del Este.

El partido tuvo un arranque frenético con Rayan Raveloson fallando inexplicablemente de cabeza a escasos metros de la portería y sin oposición y con el Montreal devolviendo el favor cuando Ismaël Koné erró un remate con el portero ya totalmente vendido.

En el 8, Chicharito no perdonó y puso el 1-0 con un remate picado al segundo palo que supone su séptimo tanto en esta temporada.

El Montreal pudo haber logrado el empate en el 11 con un disparo de Lassi Lappalainen, pero el portero Jonathan Bond se lució para evitar el gol.

Tras el tanto de Chicharito, el Galaxy cedió el control del balón al Montreal y buscó su oportunidad en la contra, como en el minuto 30 cuando el delantero mexicano estuvo a punto de lograr el segundo con una jugada parecida a la de su primer gol.

El equipo canadiense había llevado la iniciativa en la primera parte, pero antes del descanso recibió un nuevo golpe por una mano dentro del área de Joel Waterman que Dejan Joveljic transformó desde los once metros.

La sentencia llegó en el 60 cuando Raveloson empujó desde el borde del área pequeña un centro perfecto del mexicano-estadounidense Julián Araujo; y la guinda la puso el mismo Raveloson en el 79, que aprovechó una deliciosa asistencia de tacón de Sacha Kljestan para lograr su segundo gol y el cuarto del Galaxy.

Esta contundente victoria refuerza la moral de un Galaxy que el próximo viernes tiene una importante cita a domicilio: el derbi angelino contra el LAFC de Carlos Vela y Gareth Bale.

AUSTIN ASUSTA, MIAMI RESISTE, ORLANDO SE HUNDE

En los otros tres partidos de este lunes que cerraron esta jornada especial por el 4 de julio destacó la remontada del Austin, que perdía 2-0 ante los Colorado Rapids y que terminó ganando 2-3.

Tras 18 partidos jugados, el Austin tiene 34 puntos y se encuentra a solo dos puntos del LAFC, líder del Oeste y que el sábado tropezó en su visita a los Vancouver Whitecaps (1-0).

Lalas Abubakar y Jonathan Lewis metieron para los Rapids, que después encajaron tres goles seguidos del Austin: uno de Ethan Finlay, otro del argentino Sebastián Driussi y uno más del también argentino Maximiliano Urruti.

Con el tanto de esta noche, Driussi lleva ya 10 en esta temporada y está empatado como máximo artillero de la MLS con el colombiano-estadounidense Jesús Ferreira (Dallas) y el argentino Valentín ‘Taty’ Castellanos (New York City).

El Austin acabó con diez jugadores por la expulsión por doble amarilla de Kipp Keller.

Por su parte, el ecuatoriano Leonardo Campana salvó en el 89 un punto para el Inter Miami en su visita este lunes al Dallas (1-1).

Campana, que había entrado en la segunda parte sustituyendo al argentino Gonzalo Higuaín, aprovechó una habilidosa incursión por la banda derecha de Robert Taylor y logró el empate con un remate picado de cabeza.

Este es el octavo gol en esta temporada de la MLS para el ecuatoriano.

El Dallas se había adelantado en el 27 con un fantástico gol de falta del argentino Alan Velasco y tuvo numerosas ocasiones a lo largo del partido para haber sentenciado al Inter Miami pero al final acabó pagando su falta de puntería.

Por último, el encuentro más loco y divertido del día lo protagonizaron el Orlando City y el DC United, que acabó con una espectacular y sorprendente victoria de los de Washington por 3-5.

El triunfo del DC United resultó especialmente doloroso para el Orlando City ya que el equipo de la capital estadounidense llegó a Florida como último clasificado de la Conferencia Este (ahora está empatado en el penúltimo puesto con el Chicago Fire) y no había ganado ninguno de sus últimos seis encuentros (cuatro derrotas y dos empates).

El delantero griego Taxiarchis Fountas, con un triplete, fue el gran líder del DC United, que también contó con un gol de Kimarni Smith y otro de Nigel Robertha; mientras que en el Orlando anotaron el uruguayo Facundo Torres, Ercan Kara y el brasileño Alexandre Pato de penalti.

El Orlando City tendrá la opción de enderezar el rumbo en la próxima jornada de la MLS en un partido muy especial: el derbi de Florida en el que recibirá en su campo al Inter Miami.