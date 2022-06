Amazon, Apple y Disney pugnan por los derechos dominicales de la NFL￼￼

Chicago (EE.UU.), 28 jun (EFE).- Las plataformas Amazon, Apple y Disney pelean por conseguir los derechos de retransmisión de los partidos dominicales de la temporada regular de la NFL, conocidos como ‘NFL Sunday Ticket’, por una cantidad que puede alcanzar los 3.000 millones de dólares.

La NFL pretende conseguir entre los 2.500 y los 3.000 millones de dólares con este nuevo contrato y los tres colosos son los mejores posicionados para hacerse con los derechos, según informa este martes el medio especializado ‘Front Office Sports’.

De momento, Disney está dispuesta a ofrecer entre 1.000 y 1.500 millones de dólares anuales, que se sumarían a los 2.700 millones anuales que ya invierte para retransmitir, a través de ‘ESPN’, el partido del lunes, conocido como ‘Monday Night Football’, según la fuente mencionada.

En este momento, Amazon invierte 1.000 millones de dólares anuales para los derechos del partido del jueves.

Conocido en Estados Unidos como ‘NFL Sunday Ticket’, este paquete incluye los partidos del domingo de la liga de fútbol americano que no se retransmiten en la televisión nacional.

Se trata de un paquete dedicado, en particular, a los aficionados de una franquicia que no residen en el mismo estado y que, de paso, no tienen acceso a la retransmisión del encuentro incluida en su abono de ‘DirecTV’.