Los Ángeles celebran por Vela, el “mejor jugador de la historia del club”￼￼

Los Ángeles (EE.UU.), 28 jun (EFE).- Los Ángeles FC hizo oficial este martes la renovación de contrato del mexicano Carlos Vela, quien firmó un acuerdo hasta 2023, y el director general del equipo, John Thorrington, celebró el acuerdo al definir al media punta como “el mejor jugador de la historia del club”.

“Todos sabéis lo que significa para LAFC, para Los Ángeles y para la MLS. Estará con nosotros al menos un par de temporadas (el club confirmó un contrato hasta 2023), quizás más. Es algo que siempre deseamos”, dijo Thorrington en una rueda de prensa organizada en ocasión de la formalización del acuerdo.

“Para mí Carlos ha sido el mejor jugador de esta liga por mucho tiempo y seguirá dando una gran aportación a este club y a la ciudad. Creemos que Carlos nos ayudará a ganar trofeos aquí en LA”, prosiguió.

Thorrington, que en su carrera de jugador tuvo experiencias en Manchester United y en Bayer Leverkusen, entre otros, contó además una anécdota sobre cómo recibió la plantilla la noticia de la renovación de Vela.

“Cuando anuncié al grupo que Carlos había renovado, hubo una ovación. Lidera con el ejemplo y es el mejor jugador que hemos tenido en nuestra historia”, dijo.

“No me sorprende que tengamos este acuerdo. Continuar nuestra relación era el objetivo de ambos. Carlos está contento aquí, los entrenadores tienen mucha fe en lo que Carlos nos puede dar”, añadió.

Destacó el peso que Vela tiene en el vestuario no solo en el campo, sino también por el ejemplo que representa por su profesionalidad.

Con la renovación de Vela y los fichajes de Giorgio Chiellini y del galés Gareth Bale, LAFC armó un equipo decidido a pelear por todo.

“Queremos ganar, este es nuestro objetivo. Estos fichajes deben completar un grupo en el que ya creíamos. Lo que teníamos es la base, y nos preguntábamos qué podíamos añadir para triunfar, para ganar a los Galaxy, al Club América. Nuestros objetivos no cambian”, aseguró.

MVP de la MLS en 2019, Vela juega en LAFC desde la temporada 2018 y logró en 2019 el Botín de Oro de la liga al anotar 34 goles en 31 partidos.