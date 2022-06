Tweet on Twitter

Cancún (México), 24 jun (EFE).- “Con el objetivo de acelerar la electrificación en poblaciones aisladas del Perú, directivos de la firma Huawei firmaron este viernes en el balneario mexicano de Cancún, un acuerdo para promover y proporcionar soluciones inteligentes fotovoltaicas en esas comunidades.

Esas poblaciones por diversos motivos no se pueden conectar a la red de suministro energético y por ello los directivos de Huawei, uno de los principales proveedores mundiales de infraestructura de tecnologías de información y comunicación (TIC), firmaron un convenio de cooperación con la empresa Novum Solar para promover y proporcionar soluciones inteligentes fotovoltaicas, dotándoles de energías limpias.

Durante la firma del convenio se llevó a cabo en el marco del Congreso LATAM ICT2022 que se lleva a cabo en Cancún, Liu Zhixin, director de país de Huawei Digital Power Perú destacó la importancia de acercar la tecnología a las poblaciones más remotas del país ya que es un importante factor de desarrollo.

Mientras que el gerente general de Novum Solar, Tomas Luy, señaló en entrevista con Efe que hay un largo camino por recorrer para poder llevar opciones de energía a poblaciones remotas.

“Tenemos un largo camino por recorrer. Aún no contamos con un reglamento de generación distribuida como lo tienen otros países en Latinoamérica; sin embargo, creemos que de la mano de una empresa tan potente como Huawei podemos acelerar esta transición”, apuntó.

Con la firma de esta alianza con Huawei, indicó, el siguiente paso será buscar generar mayores sinergias con el estado peruano y con los usuarios finales, a fin de poder incrementar el uso de las energías renovables, en especial la solar.

“Queremos brindar una mayor cantidad de soluciones a localidades que se encuentran aisladas de la red eléctrica peruana y que hoy en día no tienen un suministro eléctrico confiable”, expuso Luy.

Recordó que existen más de 700 localidades en el Perú que se encuentran en esta misma situación. “Nosotros vamos a buscar, mediante esta cooperación y con todos nuestros esfuerzos, brindarles un mejor suministro eléctrico a estas personas”, dijo.

“Es un acuerdo que nos permite brindar tecnología de mayor calidad y de mayor confiabilidad a nuestro país y que creemos que es fundamental para el para el desarrollo de estas soluciones que son tan necesarias”, agregó.