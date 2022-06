Latinas crean “Fierce Madres” contra las armas tras el tiroteo de Uvalde￼￼

Tucson (EE.UU.), 24 jun (EFE).- Al cumplirse un mes del tiroteo en una escuela de Uvalde y con la meta de proteger a la comunidad latina, la más afectada por la masacre de 19 estudiantes y 2 maestras, decenas de hispanas de Texas crearon el movimiento “Fierce Madres” para abogar por el control de armas y denunciar la lenta acción policial durante la matanza.

“Nuestro lema es la acción, sin miedo, la masacre en Uvalde fue un disparo directo a nuestros corazones, al corazón de la comunidad latina”, dice a Efe Ángela Villescaz, una de sus fundadoras.

Señala que el nombre una mezcla “Fierce” en inglés (feroz) y madres en español como una muestra de una comunidad latina de Uvalde, que es bilingüe y bicultural, y que la organización carece de afiliación política.

“Hay muchas mujeres latinas que me han contactado, no solo de Texas sino de todo el país que quieren formar parte del grupo”, asegura.

Entre sus primeras iniciativas está la creación de un programa voluntario para “comprar” armas de fuego a todas aquellas personas que no quieran ya tenerlas en casa, especialmente los jóvenes.

Buscan sacar de los hogares armas como la AR-15, que utilizó el pasado 24 de mayo Salvador Ramos para matar de forma indiscriminada a las 21 personas de la Escuela Primaria Robb, en Uvalde, una localidad con más de 70 % de población hispana.

GOLPE DEL SUPREMOS DE EEUU

La organización señala que ya cuenta con alrededor de 1.000 miembros, entre ellos padres, abuelos y abuelas de la comunidad de Uvalde, de alrededor de 15.000 residentes.

“Una de nuestras primeras acciones como grupo fue enviar una carta al presidente Joe Biden pidiendo su apoyo”, dijo Villescaz.

La activista se mostró decepcionada con el fallo de ayer jueves del Supremo de EE.UU., que amplió el derecho a portar armas al avalar que se puedan llevar en público.

“En Texas ya tuvimos este shock cuando se implementó una legislación similar, esta decisión podría poner más vidas inocentes en peligro. No necesitamos a jóvenes caminando por las calles armados”, se lamentó.

De igual forma dijo que la propuesta bipartidista aprobada anoche en el Senado de EE.UU. deja por fuera uno de los puntos más importantes que es aumentar de 18 a 21 años la edad para que los jóvenes puedan adquirir un arma.

Subraya además que se está también obviando la aprobación de una legislación “que endurezca los controles de antecedentes para comprar armas”.

La medida, que pasa ahora a la Cámara Baja, revisa el proceso de compra de armas para los menores de 21 años, extiende a todo el país las leyes de “alerta de peligro” (“Red Flag”), que permiten confiscarlas a aquellos que representen un peligro y prohíbe su tenencia a novios acusados de violencia doméstica.

Villescaz asegura que el objetivo de “Fierce Madres “es que “las mueres de tantos inocentes nunca sea olvidadas”.

En ese sentido señaló que seguirán en ejemplo de los jóvenes de Parkland, sobrevivientes del tiroteo de 2018 que dejó 17 personas muertas en una secundaria de Florida.

“Fierce Madres” quiere emular el activismo de estos jóvenes de March for Our Lives que demandan al gobierno detener la “epidemia de violencia armada”.

Las madres latinas saben que luchar por el control de armas no será una tarea fácil, pero están dispuestas a enfrentar las críticas y la presión de grupos conservadores que defienden su uso a toda costa amparados en la segunda enmienda de la Constitución, sobre el derecho a su posesión.

PIDEN LA DESTITUCIÓN DE JEFE POLICIAL

De igual forma, la madres de Texas han denunciado las demora de las autoridades para neutralizar el tiroteo de Uvalde.

Han hecho un llamado a la destitución de Pedro “Pete” Arredondo, jefe de Policía del Distrito Escolar de Uvalde.

El oficial ya fue suspendido este miércoles tras la lluvia de irregularidades denunciadas por padres, sobrevivientes, víctimas y autoridades estatales.

Testimonios oficiales ante el Senado de Texas han evidenciado que la policía a cargo de Arredondo no estaba coordinada durante el tiroteo, que se demoraron más de una hora en actuar pese a que estaban equipados con armas y herramientas para derrumbar una puerta del aula donde se atrincheró Ramos.

El director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steven McCraw, señaló que Arredondo tomó “decisiones terribles” mientras se producía la masacre y que en “tres minutos” se hubiera podido neutralizar al atacante.

Las madres han asistido a cada una de las reuniones públicas que el gobierno local y estatal han hecho para informarles sobre la investigación del tiroteo.

Portando camiseta en las que se lee “Fierce Madres” las mujeres han dado sus testimonios, pidiendo justicia y que las muertes de tantos inocentes no sean olvidadas.

Es por eso que Villescaz no está conforme con la suspensión de Arredondo, y pide su destitución.