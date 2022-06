Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara acogerán partidos del Mundial 2026￼￼

Tweet on Twitter

Los Ángeles (EE.UU.), 16 jun (EFE).- Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey figuran entre las sedes del Mundial 2026 que organizarán conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá, anunció este jueves la FIFA.

Estas ciudades eran las tres candidatas propuestas en México y todas ellas pasaron a la selección final de la FIFA.

El Mundial 2026 será el primero que tenga 48 equipos en lugar de los 32 actuales.

Estados Unidos asumirá la mayor parte del torneo y contará con 11 sedes de las 16 en total del Mundial: Seattle, la Bahía de San Francisco, Los Ángeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Filadelfia, Miami y Nueva York/Nueva Jersey.

Por parte de Canadá, Vancouver y Toronto fueron las escogidas para albergar el Mundial 2026.

Fuera de la lista se quedaron las otras candidatas que se habían presentado para ser sede: Edmonton en Canadá y Cincinnati, Denver, Nashville, Orlando y Baltimore/Washington D.C.

Para México será la tercera vez que el Mundial de la FIFA desembarque en su país tras los torneos de 1970 y 1986 mientras que Estados Unidos repetirá como organizador tras la edición de 1994.

Canadá, en cambio, se estrenará como país organizador aunque en 2015 albergó el Mundial femenino de la FIFA.

El de 2026 será el primer Mundial que es organizado por tres países de forma conjunta.

En cuanto a los recintos de las ciudades mexicanas, el Estadio Azteca se convertirá en el primero en la historia que acoge tres Mundiales diferentes.

El legendario recinto de la Ciudad de México volverá a ser sede de un Mundial tras acoger la final de 1970, en la que Brasil derrotó a Italia; y la de 1986, en la que la Argentina de Diego Maradona venció a Alemania Occidental.

El Estadio Akron será el hogar del Mundial en Guadalajara mientras que el Estadio BBVA acogerá los partidos que se celebren en Monterrey.

“Estamos encantados de la competitividad sin parangón de este proceso de selección (de sedes para el Mundial)”, dijo en un comunicado el presidente de la Concacaf, Victor Montagliani.

“Estamos extremadamente agradecidos no solo a las 16 ciudades que han sido seleccionadas sino también a las otras 6”, añadió al indicar que el Mundial 2026 tendrá “un tremendo impacto en toda la región”.

En una rueda de prensa posterior al anuncio y que se celebró en Nueva York, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que el Mundial 2026 “va a ser absolutamente increíble”.

“Creo que esta parte del mundo no es consciente de lo que va a pasar en 2026”, dijo especialmente sobre EE.UU. y en relación a la promesa que Infantino ha hecho de que de que, para el año del Mundial, el fútbol sea “el deporte rey” también en este país.

Infantino apuntó además que todavía no han elegido dónde se jugará la final del Mundial 2026 y señaló que tomarán en cuenta muchos factores para escoger el estadio en el que se decidirá el título.