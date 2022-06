Iman Vellani, de fanática de los cómics a superheroína de Marvel

Los Ángeles (EE.UU.), 15 jun (EFE).- Un mensaje de WhatsApp cambió la vida de Iman Vellani, una apasionada de los cómics que hace unos meses estudiaba para los exámenes finales del instituto y que jamás imaginó ser actriz de Hollywood. Ahora, es la protagonista de “Ms. Marvel”, la nueva serie de Disney+.

“Me siento muy fuera de lugar, en mi cabeza aún soy una fan que discute con desconocidos en foros. Y aún lo hago. Solo que también voy a las alfombras rojas. Es muy extraño, no lo he procesado”, explica a Efe la joven Vellani, de 19 años, sobre el reciente estreno de la nueva serie de la franquicia de superhéroes.

Y es que la historia de esta pakistaní, que con un año se mudó a Canadá y creció en una familia ajena a la industria del cine, supera hasta los relatos más ilusionantes que hayan podido escribir los guionistas de Disney.

La actriz no se cansa de repetir que si trabaja para la saga más lucrativa del cine es gracias a una misteriosa convocatoria de casting que su tía le reenvió.

“Era un mensaje de WhatsApp, bastante cutre, con la información de un casting. No sabía cómo tenía que grabarme, pero envié una audición y en seguida me llamaron para que viajara a Los Ángeles”, recuerda Vellani, aún nerviosa porque admite estar “poco acostumbrada” al trajín de las entrevistas, eventos y ‘premieres’.

Parece que los ejecutivos de Marvel encontraron en ese vídeo todo lo que buscaban para dar vida a Ms. Marvel, una superheroína que solo había aparecido en los cómics de la firma y que ahora debuta en el universo cinematográfico con la promesa de convertirse en uno de sus personajes centrales.

En la trama, la verdadera identidad de Ms. Marvel corresponde a Kamala Khan, una adolescente de origen pakistaní que, desde su casa en Nueva Jersey, sigue con atención las aventuras de los Vengadores, en especial de la Capitana Marvel, hasta que un día adquiere sus propios poderes.

En otras palabras: Vellani prácticamente hace de sí misma.

De hecho, mucho antes de que se escribiera el guion de la serie, la actriz ya se tomaba fotos disfrazada de Ms. Marvel y compartía sus impresiones en foros de Reddit para fanáticos de la franquicia.

“Todo esto ha pasado por lo mucho que amo el personaje. Realmente pensaba que yo era ella”, sostiene la joven.

EL PRIMER PERSONAJE MUSULMÁN DE MARVEL

Son múltiples los motivos por los que Vellani se identifica con la protagonista de “Ms. Marvel”: ambas nacieron en Pakistán pero se criaron en Norteamérica, adoran los cómics, son inexpertas en lo suyo y, además, son musulmanas.

En su intento por tener un abanico de personajes más diverso, y alejarse del prototipo de superhéroe blanco y anglosajón, Marvel presenta en esta serie su primer protagonista del sudeste asiático que practica la religión musulmana.

“Cada vez que veo musulmanes en Hollywood están muy generalizados, como el típico mejor amigo que no tiene personalidad y es unidimensional. Nunca me había identificado con ningún personaje hasta que leí esos cómics”, señala Vellani.

Aunque la trama cuenta, fundamentalmente, la vida de una adolescente que crece en la periferia de Nueva York, también cuela algunos guiños a las costumbres de familias como la de Vellani, que repiten ‘bismillah’ antes de conducir, escuchan música en urdu y conservan sus recetas tradicionales

Todo mientras la protagonista, al igual que muchos inmigrantes de segunda generación, crece obsesionada con la cultura pop estadounidense.

“Siempre me he sentido algo ajena a mi cultura -confiesa Vellani-. No entendía su valor ni pensaba que era interesante porque adoraba Hollywood y la cultura pop de EE.UU. y esas dos cosas no iban de la mano”.

Vellani volverá a encarnar a Ms. Marvel en 2023 para la película “The Marvels”, que funcionará como secuela de “Captain Marvel” (2019) y aprovechará para consolidar una nueva generación de superhéroes tras el final de “Avengers”. Antes, la película estrenará cintas dedicadas a Thor, Black Panther y Ant-Man.

“Y mira, ahora soy parte de la cultura pop”, celebra la actriz con una sonrisa.