López Obrador anuncia rescate de empresa de telecomunicaciones Altán Redes

Ciudad de México, 13 jun (EFE).- La compañía de telecomunicaciones Altán Redes fue rescatada de la bancarrota por autoridades mexicanas, con el objetivo de cumplir con el “compromiso de que haya internet en todos los pueblos de México”, según justificó este lunes el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Por el momento, el mandatario no dio los detalles financieros sobre la operación, pero explicó que la empresa se creó durante el sexenio anterior (2012-2018) y obtuvo la concesión para tener derecho a transmitir señal de internet en todo el país.

“Empiezan a tener dificultades y tienen compromisos con otras empresas”, por lo que el Estado mexicano se decidió a emprender las acciones necesarias para ser el socio mayoritario, informó.

López Obrador argumentó que, si la empresa quebraba, afectaría “mucho” a todo el país en el propósito de comunicar a México con Internet.

“Ya tenemos esa empresa y va a ayudar mucho en el propósito de conectar a todo el país”, sentenció el presidente, que consideró que internet es “información y contenidos educativos” e hizo referencia a las clases en línea a las que millones de niños no tuvieron acceso durante la pandemia de covid-19 por carecer de acceso a la red.

“No se pudo llegar a todos lados porque no había internet, es un servicio muy importante”, compartió.

Además, consideró “un asunto de Estado” que este tipo de servicios no estén en manos de empresas privadas ya que la compañías “van a buscar invertir donde están los clientes grandes, en las ciudades”.

“Estamos buscando que no haya monopolios, proteger a la gente y darle servicio a los ciudadanos, pero eso no les gusta, no lo quieren los conservadores, dicen que es de los años 70 nuestra política”, añadió el presidente.

“Lo que buscamos es que se acabe la robadera”, sentenció.

Por último, como comparación, el presidente citó que en el Gobierno “se tomó la decisión” de comprar la parte que pertenecía a Shell de la refinería Deer Park -en Texas- “y ya es de la nación”, dijo.

Añadió que desde que se concretó la compra a inicios de este año ha tenido una utilidad de 400 millones de dólares.