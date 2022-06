Oposición mexicana asegura que mantendrá alianza rumbo a elección del 2024￼￼

Tweet on Twitter

Ciudad de México, 9 jun (EFE).- La alianza de la oposición mexicana Va por México afirmó este jueves que se mantendrá unida rumbo a la próxima elección presidencial de 2024, aunque en las elecciones locales del 5 de junio solo ganaron dos de las seis Gobernaciones en disputa.

“Seguimos aquí firmes y comprometidos los tres partidos políticos que integramos la coalición Va por México (…). En 2023, vamos a ganar Estado de México y vamos a ganar Coahuila, y en 2024 vamos a llegar a la Presidencia”, señaló en conferencia de prensa Alejandro Moreno, líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El dirigente, quien estuvo acompañado de los presidentes de los partidos Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, y de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, aprovechó para decir que el resultado de las elecciones del pasado 5 de junio no fue lo que esperaba el gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pese a haber ganado en cuatro de los seis estados en juego.

“Quiero destacar que a pesar de todo lo que Morena movilizó, gastó, robó y mintió para ganar las elecciones, el resultado no fue el que esperaban”, aseveró Moreno.

El dirigente del PRI, partido que gobernó México por más de 70 años, argumentó que el proceso electoral solo demostró la “fortaleza” de la oposición, con triunfos “contundentes” en Aguascalientes y Durango, ambos en la región centro-norte del país.

Y aseguró que Morena sabe que la coalición “es potente, y si vamos juntos ganamos todos”.

BUSCAN CREAR COMISIÓN

Moreno anunció también que la alianza buscará crear una comisión para indagar los procesos electorales porque, denunció, se pudo ver “el pacto entre Morena y el crimen organizado”.

“En ánimo de construcción de un Estado de derecho, de legalidad y de esclarecimiento para que las y los mexicanos tengan conocimiento y haya transparencia total en el comportamiento del Estado mexicano, traemos una propuesta para que en el Congreso creemos una Comisión de Investigación sobre la injerencia del crimen organizado”, enfatizó.

Aseguró que el objetivo es que la comisión tenga una representación de todas las fuerzas políticas, así como una autonomía para que se documente la presencia de distintos grupos criminales en las elecciones, específicamente en los ejercicios de 2021 y 2022.

Los opositores denunciaron que los candidatos de la alianza sufrieron agresiones e intimidaciones.

Los comicios ocurrieron un año después de las elecciones intermedias del 6 de junio de 2021, en las que Morena, partido de López Obrador, se impuso en 11 de 15 Gobernaciones en disputa, además de una más para su aliado Partido Verde.

Aunque en todo el proceso electoral se documentaron 85 agresiones contra políticos, incluyendo 11 precandidatos y aspirantes que enfrentaron hechos de violencia, de acuerdo con la consultora Etellekt, el presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo satisfecho porque no hubo violencia durante la jornada.