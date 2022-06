Kamala Harris lanza plan para promover la igualdad de género en Centroamérica

Tweet on Twitter

Los Ángeles (EE.UU.), 7 jun (EFE).- La vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, lanzó este martes una iniciativa para promover la igualdad de género en Centroamérica, con la esperanza de que crear más oportunidades para las mujeres resulte en una disminución de la migración irregular.

Durante un acto paralelo a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, la vicepresidenta anunció además nuevos compromisos del sector privado para invertir 1.900 millones de dólares más en Guatemala, Honduras y El Salvador.

“Cuando proporcionamos oportunidades económicas a la gente en Centroamérica, hacemos frente a un factor importante que genera la migración (hacia Estados Unidos)”, dijo Harris.

EL FOCO EN LAS MUJERES

Con la llegada de indocumentados a la frontera sur estadounidense en aumento y mientras una caravana de cerca de 15.000 migrantes continúa su avance por el sur de México, la vicepresidenta quiso poner el foco en la necesidad de mejorar las oportunidades para las mujeres en la región.

Harris presentó “In her hands” (“En manos de ella”), una iniciativa que pretende conectar a más de 1,4 millones de mujeres en Centroamérica y otros países latinoamericanos al sistema financiero y la economía digital, así como acelerar la participación femenina en la industria agrícola.

El proyecto busca también capacitar a más de 500.000 mujeres y niñas en habilidades laborales básicas, a través de un nuevo Centro de Equidad de Género creado por la organización CARE, dotado con 50 millones de dólares y que se espera que tenga su sede en Guatemala.

Promover la paridad de género y fomentar que se otorgue más responsabilidad a las mujeres en las empresas son otros dos ejes de la iniciativa, apoyada por fondos de empresas como Mastercard, Microsoft o PepsiCo.

“Cuando elevamos el estatus económico de las mujeres, elevamos el estatus económico de sus familias, de sus comunidades y de nuestro continente entero”, subrayó Harris.

Las mujeres constituyen más de la mitad de la población del Triángulo Norte y son el principal sostén económico de la gran mayoría de hogares monoparentales, de acuerdo con un reciente análisis de la independiente Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA).

REDUCIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Dentro de su plan para crear “un ecosistema de oportunidades para las mujeres” centroamericanas, Harris destacó la necesidad de trabajar con la sociedad civil para “reducir la violencia de género en la región”.

El Triángulo Norte de Centroamérica tiene algunas de las tasas de feminicidio más altas del mundo, con 13,8 homicidios de mujeres por cada 100.000 habitantes en El Salvador en 2017, según datos de la ONU, aunque muchos casos de violencia machista y abusos sexuales quedan sin denunciar.

Esas mismas violencias fuerzan a muchas mujeres del Triángulo Norte a huir hacia otros lugares, incluido Estados Unidos.

“Cuando las mujeres no tienen estabilidad financiera, los datos demuestran que es más probable que se queden en relaciones abusivas”, recordó la vicepresidenta, que añadió que las oportunidades económicas pueden derivar en “una reducción de la violencia de género”.

La agencia estadounidense para el desarrollo Usaid planea invertir 6,5 millones de dólares en Guatemala y 2,7 millones en Honduras para dar recursos a supervivientes de violencia de género y mejorar su acceso a la seguridad y justicia, respectivamente.

INVERSIONES QUE GENERAN “DECENAS DE MILES DE EMPLEOS”

Un año después de visitar México y Guatemala para intentar hacer frente a las causas que generan la migración, Harris concluyó que se ha “conseguido mucho” desde que pidió ayuda al sector privado para tratar de atajar el creciente flujo de indocumentados que se dirigían a Estados Unidos.

Los 1.900 millones de dólares anunciados este martes elevan a 3.200 millones de dólares el total invertido por empresas como Microsoft, Nespresso, Visa o Gap en distintos proyectos en el Triángulo Norte en los últimos doce meses, según la Casa Blanca.

“Estas inversiones van camino de generar decenas de miles de empleos, inversiones en sectores como la agricultura y los textiles (…) y de conceder a más de 10 millones de personas acceso a servicios bancarios y de crédito”, recalcó Harris.

Aseguró que, a medio plazo, esas inversiones tendrán un “impacto directo en la calidad de vida” de los alrededor de 30 millones de habitantes que residen, en conjunto, en Guatemala, Honduras y El Salvador.

La vicepresidenta también anunció este martes la creación del Cuerpo de Servicio Centroamericano (CASC, por sus siglas en inglés), una iniciativa de 50 millones de dólares que busca ofrecer formación laboral a los jóvenes de El Salvador, Guatemala y Honduras.

Centroamérica y el Caribe seguirán centrando la atención de Harris durante la Cumbre de las Américas, cuya sesión plenaria comienza este miércoles en Los Ángeles, aunque la Casa Blanca no ha confirmado por ahora que vaya a reunirse con representantes de países centroamericanos.