Ausencia de López Obrador en Cumbre de las Américas sacude política regional

Ciudad de México, 6 jun (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, causó una sacudida a la región y a la política interna al confirmar, tras semanas de incertidumbre, que no asistirá a la Cumbre de las Américas, que se realiza estos días en Los Ángeles (Estados Unidos) por la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

El mandatario será el único de los jefes de Estado invitados que no acudirá al la reunión, que es el más alto foro de encuentro del continente, algo que tendrá “altos costos políticos”, consideró en entrevista con Efe el politólogo Khemvirg Puente.

“Yo creo que va a ser una decisión que le traerá altos costos políticos a López Obrador hacia el exterior en sus alianzas políticas en la región y que necesitará de mucha diplomacia para rehacer esta relación con Estados Unidos, porque aunque no le guste, es un país líder en el mundo”, detalló el profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

López Obrador había adelantado desde hace semanas que no acudiría a la reunión si el Gobierno estadounidense no atendía su petición de invitar a todos los países de la región, incluyendo Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero fue hasta este lunes que confirmó su ausencia en su habitual conferencia de prensa matutina.

“Informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la Cumbre, va en mi representación y en la del Gobierno, (el canciller) Marcelo Ebrard y no voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América”, dijo el mandatario durante su rueda de prensa matutina desde el Palacio Nacional.

PÉRDIDA DE CONFIANZA

Para Puente, el mayor costo que tendrá la negativa de López Obrador de acudir al evento será “la pérdida de confianza en el Gobierno mexicano” por parte de Biden, quien necesita consensuar acuerdos y generar una nueva estrategia para contener la migración.

Desde la oposición, diferentes partidos han lamentado la decisión de López Obrador de no asistir -aunque sí lo hará un equipo comandado por el canciller- a la Cumbre .

Clemente Castañeda, líder de los senadores del liberal Movimiento Ciudadano (MC), consideró a través de Twitter que la decisión de López Obrador “desdibuja el liderazgo de México en la región y pone en riesgo la relación bilateral con nuestro principal socio comercial, Estados Unidos”.

El coordinador de los diputados del opositor Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, expresó en un comunicado que en su bancada “lamentan” la decisión del mandatario

“El bando correcto no es con las dictaduras latinoamericanas, es con las familias mexicanas. Por ello debe asistir y construir para beneficio de México; no a la defensa de dictadores latinoamericanos”, sostuvo Romero.

El presidente, aseguró Puente, será presentado públicamente como un defensor de las tres dictaduras mas notorias de la región, ya que incluso otros mandatarios que se mostraron en contra de la ausencia de los tres países mencionados, como el presidente de Argentina, Alberto Fernández, acudirán para poder expresar sus consideraciones.

RELACIONES POR RECONSTRUIR

López Obrador anunció también esta mañana que acudirá en julio a visitar a su homólogo estadounidense.

“(Quiero) tratar con él el tema de la integración de toda América, porque mi planteamiento es que así como se creó la Comunidad Europea y luego pasó a ser la Unión Europea así es necesario hacerlo en América”, insistió.

Sin embargo, tanto para la oposición como para Puente, aunque “por supuesto” no se le va a negar la entrada al país, va a haber lazos rotos entre ambos países que requerirán de mucha diplomacia para rehacerse.

“Aunque Biden diga que respeta su posición (la del mexicano), en los hechos, en los medios y en el análisis la lectura será que López Obrador se confronta con Estados Unidos por defender a tres dictadores latinoamericanos”, opinó el experto.

Desde que se comenzó a acercar la reunión y antes de que la Casa Blanca enviase las invitaciones, López Obrador mostró sin tapujos su desacuerdo con la posibilidad de que no estuvieran incluidos en la lista de invitados Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Desde hace semanas este ha sido uno de los temas principales en la conferencia diaria del presidente y, para Puente, la decisión de no acudir fue una consecuencia de haberse sobreexpuesto.

“López Obrador es víctima de sus propios dichos. (…) En política antes de hablar hay que calcular cuáles son los costos políticos que pueden tener estas posiciones que se adoptan y en este caso creo que no ha hecho el cálculo correcto. (…) Es víctima de su sobreexposicion mediática”, sentenció.