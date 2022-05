Amazon inaugura en Los Ángeles su primera tienda física de ropa

Los Ángeles (EE.UU.), 25 may (EFE).- El gigante del comercio electrónico Amazon abrió este miércoles su primera tienda física de moda y complementos en un centro comercial de Los Ángeles (EE.UU.), que funcionará como proyecto piloto antes de decidir sus planes de expansión.

Bautizada como Amazon Style, la tienda vende ropa de mujer y hombre, zapatos, accesorios y productos de cosmética con la peculiaridad de que en el local solo hay una exposición de productos que el cliente deberá escanear con su teléfono móvil mediante un código QR.

Tras el escaneado, los visitantes de la tienda podrán escoger su modelo y talla, que automáticamente se enviará desde el almacén a un vestidor personalizado.

Los 40 probadores de la tienda están equipados con pantallas táctiles desde las que es posible pedir otros productos, tallas o colores, y dejar reseñas de los artículos, así como solicitar recomendaciones.

La gran mayoría del catálogo de Amazon Style está compuesto por marcas externas pero también ofrecerá prendas de su propia colección.

Ubicado en el centro comercial The Americana at Brand, uno de los más grandes del condado de Los Ángeles, el negocio comparte espacio con otros gigantes de la moda como H&M, Zara y Nordstrom.

“Sabemos que a los clientes les gusta combinar las compras en línea con las físicas, además de tocar y probar los productos, por lo que los comercios físicos de Amazon quieren dar más opciones sobre cómo, dónde y cómo comprar”, explicó a Efe la directora de Amazon Style, Simoina Vasen.

Otras marcas como Nike, American Eagle y Zara ya han inaugurado comercios con vestuarios interactivos y códigos QR.

Sin embargo, Vasen destacó que, al igual que el portal de comercio electrónico de Amazon, la tienda contará con un sistema de algoritmos que ofrecerá recomendaciones personalizadas a los usuarios y, además, las etiquetas cambiarán sus precios al mismo tiempo que la página web.

La apertura de Amazon Style llega semanas después de que la compañía cerrara medio centenar de tiendas y librerías en EE.UU. para centrarse en otros negocios físicos como la moda y la alimentación a través de sus tres cadenas de supermercados, Amazon Fresh, Whole Foods Market y Amazon Go.

Por el momento la empresa, que el pasado trimestre registró unas pérdidas de 3.844 millones de dólares, no ha decidido los planes de expansión de Amazon Style en EE.UU. ni en otras partes del mundo.