EEUU sanciona una red de tráfico de petróleo que financia a Irán y Hezbolá

Washington, 25 may (EFE).- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles sanciones económicas contra una red ilegal de tráfico de petróleo y de lavado de dinero que ha generado cientos de millones de dólares en ingresos para el Gobierno de Irán y el grupo islamista libanés Hezbolá.

En un comunicado, el departamento que dirige Janet Yellen aseguró que esta red está liderada por miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y que cuenta con el apoyo de altos cargos del Gobierno de Rusia y de organismos públicos de ese país.

Los sancionados son la firma con sede en Rusia RPP Limited Liability Company; su actual director, Mihrab Suhrab Hamidi, y su exdirector Kamaluddin Gulam Nabizada.

También se ha sancionado a la empresa con sede en Emiratos Árabes Zamanoil DMCC; a los iraníes Mohammad Sadegh Karimian, Alireza Kashanimehr, Azim Monzavi y Esam Ettehadi; y a los turcos Hakki Selcuk Sanli, Abdulhamid Celik, Abdulaziz Kaskariy y Seyyid Cemal Gunduz.

Completan la lista las empresas Turkoca Import Export Transit Co., Ltd, Concepto Screen SAL Off-Shore, China Haokun Energy Limited, Haokun Energy Group Company Limited, Petro China Pars Co., Fujie Petrochemical Zhoushan Co., Ltd. y Shandong Sea Right Petrochemical Co. Ltd.

“Estados Unidos sigue completamente comprometido con la imposición de costes al régimen iraní por su apoyo a grupos terroristas que desestabilizan Oriente Medio”, indicó en un comunicado al publicarse las sanciones el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken.

Las sanciones emitidas por el Tesoro implican que todas las propiedades de las personas u organizaciones afectadas en territorio de EE.UU. pasan a estar bloqueadas y se prohíbe a los ciudadanos estadounidenses mantener transacciones comerciales con ellas.