Mayoría de latinos desconfían de la policía, según sondeo de Mijente￼￼

Tucson (AZ), 17 may (EFE).- Una gran mayoría de latinos en el país cree que la policía discrimina según la raza y abusa de su poder cuando interactúa con minorías raciales, según una encuesta divulgada este martes por el grupo Mijente.

El estudio “Futuro y Esperanza” recoge a nivel nacional las experiencias y percepciones de la comunidad latina sobre la policía y la seguridad pública.

Detalla que el 69 % considera que la policía abusa de su poder cuando interactúa con las personas de color y el 72 % considera que en general la policía discrimina por raza.

El reporte de cerca de 100 páginas analiza el alcance y la complejidad de cómo las personas latinas interactúan con la policía.

Entre las personas entrevistadas uno de cada diez latinos reportó que en algún punto de sus vidas un policía le ha apuntado con un arma.

Mientras que el 62 % aseguró que ellos, un familiar o un amigo han tenido una mala experiencia con un policía.

Los resultados están basados en una encuesta a nivel nacional entre 1.358 latinos mayores de 18 años que se realizó entre el 28 de diciembre del 2021 y el 6 de febrero del 2022.

La mayoría de las personas entrevistadas consideran que la violencia utilizada por la policía en contra de las personas de color apunta a un problema mucho más serio dentro de la estructura de los departamentos policiacos.

El análisis fue llevado a cabo por la Universidad de Chicago y se escogió once diferentes grupos entre latinos de diversas comunidades.

El 41 % de afrolatinos dijeron que han evadido llamar a la policía por miedo a que las cosas se complicaran a un más.

Una gran mayoría de las personas entrevistadas dijeron apoyar que en caso de una emergencia se debe de enviar a un especialista en salud mental en vez de un policía armado.

“La mayoría de las veces la policía me detiene por cualquier motivo. De inmediato piensan que soy indocumentado, que no tengo papeles”, indica en el reporte uno de los encuestados, un republicano de Texas.

El estudio concluye que estas cifras muestran una compleja historia de una compleja dinámica entre las comunidades de color y los departamentos policiacos.

Estos problemas no puede ser resueltos con una sola medida, sino requieren de una mayor atención y opciones, señala.