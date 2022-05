Una mejor ventilación puede ayudar a que el hogar sea “a prueba de covid”￼￼

Por Liz Szabo

Washington, 18 may (KHN vía EFE).- Durante dos años, las personas usaron máscaras, mantuvieron la distancia física, recibieron sus vacunas. Y ahora, a pesar de todo el esfuerzo, alguien de la familia, o toda, terminó teniendo covid-19. ¿Cómo evitar que el virus circule cuando vives en espacios reducidos?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan aislar a los pacientes con covid-19 durante al menos cinco días, preferiblemente en una habitación separada con acceso a un baño individual, y usar máscaras dentro del hogar.

Pero, para muchas familias, esas no son opciones fáciles. No todo el mundo tiene una habitación adicional, y mucho menos un baño extra. No se debe dejar solos a los niños pequeños, que suelen no tolerar los cubrebocas.

“Para los padres de un niño pequeño, es bastante difícil no exponerse”, dijo la doctora Preeti Malani, directora de salud de la Universidad de Michigan. “Tienes que ir de lo perfecto a lo posible y gestionar tu riesgo lo mejor que puedas”.

Pero, ánimo. Los científicos dicen que todavía la gente puede hacer mucho para proteger a sus familias, por ejemplo, mejorar la ventilación y la filtración del aire.

“La ventilación es muy importante”, dijo la doctora Amy Barczak, profesora asistente de medicina en la Escuela de Medicina de Harvard. “Si estás cuidando a alguien en casa, es esencial maximizar todas las intervenciones que funcionan”.

Para comprender por qué una buena ventilación puede marcar la diferencia, es útil entender cómo se propaga el nuevo coronavirus. Los científicos han aprendido mucho en dos años sobre su forma de infectar.

Las partículas virales flotan en el aire como humo de segunda mano invisible, diseminándose a medida que viajan. Fuera de casa, el viento dispersa rápidamente los virus. En interiores, los gérmenes pueden acumularse, como nubes de humo espeso de cigarrillo, lo que aumenta el riesgo de inhalarlo.

La mejor estrategia para evitar el virus es hacer que el ambiente interior sea lo más parecido posible al exterior.

Comienza abriendo tantas ventanas como permita el clima, dijo Joseph Fox, ingeniero de calefacción, ventilación y aire acondicionado de un gran distrito escolar en Ontario, Canadá. Si es posible, abre ventanas en lados opuestos de la casa para que haya brisa, que puede ayudar a expulsar los virus fuera y traer aire fresco.

Para protección adicional, coloca un ventilador de caja en la ventana del paciente, mirando hacia afuera, para sacar el aire lleno de gérmenes hacia el exterior. Sella todas las aberturas alrededor de los lados del ventilador, dijo Jim Rosenthal, director ejecutivo de Tex-Air Filters, una empresa que fabrica productos de filtración de aire en Fort Worth, Texas.

“Es muy simple y es barato”, explicó Rosenthal.

Para evitar que el aire infectado se filtre fuera de la habitación del enfermo, Fox sugiere colocar toallas en el espacio debajo de la puerta del dormitorio. Las personas también deben cubrir las rejillas de aire de retorno con plástico. Estas rejillas cubren las rejillas de ventilación que extraen el aire de la habitación y lo reciclan a través del sistema de calefacción o refrigeración.

Fox también sugiere encender los extractores de aire del baño o la cocina, que pueden expulsar el aire lleno de gérmenes al exterior. Aunque hacer funcionar los ventiladores de escape mientras se ducha es relativamente seguro, dijo Fox, es importante abrir las ventanas cuando los ventiladores estén funcionando durante más de 10 minutos.

Eso es para evitar despresurizar la casa, una circunstancia que podría provocar que el monóxido de carbono ingrese a la casa desde el horno o el calentador de agua.

Los coronavirus prosperan en el aire seco y aumentar la cantidad de humedad en el aire puede ayudar a desactivarlos, dijo Linsey Marr, profesora de ingeniería civil y ambiental en Virginia Tech. Marr sugiere aumentar los niveles de humedad entre un 40% y 60%.

El uso de purificadores de aire portátiles puede brindar protección adicional. Las investigaciones muestran que los filtros de aire de partículas de alta eficiencia, o filtros HEPA, pueden eliminar los coronavirus del aire. Si las personas tienen solo un filtro HEPA, es mejor colocarlo en la habitación del enfermo para atrapar cualquier virus que el paciente exhale.

“Se debe colocar el filtro lo más cerca posible de la fuente del virus”, dijo Fox.

Si las familias pueden solventarlos, se pueden usar filtros de aire adicionales en otras habitaciones.

Comprar los purificadores de aire en tiendas es caro: algunos modelos cuestan cientos de dólares. Sin embargo, por alrededor de $100, las personas pueden construir sus propios purificadores portátiles usando un ventilador de caja, cuatro filtros de aire de alta eficiencia y cinta adhesiva.

Estos dispositivos de bricolaje han sido denominados cajas de Corsi-Rosenthal, en honor a sus co-inventores, Rosenthal y Richard Corsi, decano de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de California-Davis. Se ha demostrado que las cajas de bajo costo funcionan tan bien como los purificadores de aire comerciales.

Rosenthal dijo que la pandemia lo motivó a ayudar a diseñar estos purificadores. “No estamos indefensos”, dijo Rosenthal. “Necesitamos proporcionar herramientas que las personas puedan usar ahora mismo para mejorar las cosas”.

Aunque cuidar a un ser querido por covid pone en riesgo al cuidador, el peligro es mucho menor hoy que en el primer año de la pandemia. Se estima que el 95 % de la población tiene algo de inmunidad al coronavirus, por las vacunas, infecciones previas o ambas, explicó el doctor Paul Offit, director del Centro de Educación sobre Vacunas del Hospital Infantil de Philadelfia.

No obstante, un estudio reciente halló que la mitad de las personas que viven en el hogar de un paciente infectado también contrajeron el virus.

Dado que los adultos mayores y las personas inmunocomprometidas corren un mayor riesgo de desarrollar covid, podrían considerar quedarse con un amigo o vecino, si es posible, hasta que el familiar enfermo se haya recuperado, dijo Priya Duggal, profesora de epidemiología la Escuela Bloomberg de Salud Pública de Johns Hopkins.

Los pacientes pueden considerarse libres de covid después de una prueba de PCR negativa, dijo Barczak. Debido a que los pacientes con incluso pequeñas cantidades de virus residual pueden continuar dando positivo en las pruebas de PCR durante semanas, mucho después de que desaparezcan los síntomas, los pacientes también pueden usar pruebas rápidas de antígenos para evaluar su progreso.

Si las pruebas de antígeno son negativas dos días seguidos, se considera que es menos probable que una persona sea contagiosa.

