Oficina del Censo revela discrepancias significativas en el conteo de 2020￼￼

Washington, 19 may (EFE).- El empadronamiento de habitantes de Estados Unidos en 2020 no contó a toda la población en seis estados y tuvo cifras excesivas en otros ocho, informó hoy la Oficina del Censo, que halló discrepancias significativas en diversas regiones del país.

A nivel nacional, la Oficina del Censo encontró que el empadronamiento de 323,2 millones de habitantes estuvo 0,24 % por debajo de la población real estimada. El censo de 2010 dio una cifra 0,01 % superior a la población real.

Los resultados de la Encuesta Postempadronamiento mostró discrepancias más significativas por regiones y estados.

Esta encuesta calcula que no se contó a toda la población real en Arkansas, Florida, Illinois, Mississippi, Tennessee y Texas, y en cambio hubo cifras excesivas en Delaware, Hawái, Massachussetts, Minnesota, Nueva York, Ohio, Rhode Island y Utah.

En el Noreste, donde el censo contó 55,91 millones de personas, la cifra resulta 1,71 % superior a la estimación de la población real.

En cambio en el Sur, donde el censo contó 123,2 millones de habitantes, ahora la agencia calcula que el empadronamiento estuvo 1,85 % por debajo de la población real.

Por mandato constitucional el censo se realiza en Estados Unidos cada 10 años y de sus resultados dependen la asignación para la próxima década de escaños en el Congreso y de votos en el Colegio Electoral.

Asimismo, los datos del censo se utilizan para la distribución de fondos del Gobierno federal para vivienda, educación, salud, asistencia social y otros programas que cuestan miles de millones de dólares.

El informe de hoy identifica la duplicación de registros, las omisiones y otros errores estándar en los empadronamientos como algunas de las razones para las discrepancias entre las cifras recogidas en 2020 y el número de habitantes estimado por otros medios.

El censo de 2020 ocurrió en medio de la pandemia de covid-19 y estuvo marcado por varias controversias debido a los intentos del Gobierno del entonces presidente Donald Trump por excluir a los inmigrantes indocumentados o incluir una pregunta acerca de la ciudadanía.

En Arkansas, donde el empadronamiento contó 2,92 millones de habitantes, el conteo insuficiente fue de 5,04 %, y en Delaware fue 5,45 % excesivo y dio una cifra de 967.000 habitantes, indicó el informe.

En Texas el censo contó 28,54 millones de habitantes, una cifra 1,92 % inferior a la población ahora estimada en ese estado. En Florida, con una población censada de 12,07 millones, el conteo insuficiente fue de 3,48 %.

El informe muestra que la cuenta de 19,59 millones de habitantes en Nueva York estuvo 3,44 % por encima de la población real estimada en la encuesta, y en Rhode Island la de 1,5 millones estuvo 5,05 % sobre la población estimada.

Tennessee tuvo un conteo insuficiente de 4,78 % que arrojó la cifra de 6,75 millones de habitantes, y Nevada, donde el censo contó 3,06 millones de habitantes, la cifra fue 4,42 % superior a la población estimada.