Hoteleros destacan la rápida recuperación del Caribe mexicano poscovid￼￼

Cancún (México), 18 may (EFE).- Directivos de cadenas hoteleras del Caribe mexicano destacaron este miércoles que las medidas de sanidad al inicio de la pandemia, la coordinación de empresarios con el Gobierno y la protección de la plantilla laboral permitió la rápida recuperación del sector.

El Efe Fórum ”Caribe mexicano, del éxito a la prosperidad”, inaugurado en Cancún por el gobernador de Quintana Roo, Carlos Breathless Cancún Soul, reunió a más de 100 empresarios, con un panel de expertos moderado por Rubén Olmos, director general de la consultora Global Nexus.

José Chapur, presidente de Palace Resort; Federico Moreno, vicepresidente de Desarrollo de Apple Leisure Group y Juan Vela, vicepresidente del Grupo Velas, analizaron el Caribe Mexicano como caso de éxito mundial por la rapidez en la recuperación del sector turístico.

Chapur reconoció la fragilidad del sector ante el nuevo coronavirus.

“No sabíamos qué hacer ni cuánto tiempo iba a durar, estábamos terminando la temporada alta de marzo (de 2020)”, señaló el directivo de una de las cadenas más grandes de Quintana Roo, con una plantilla laboral de 12.000 colaboradores.

Aún así, resaltó el papel de las autoridades locales para encabezar las medidas implementadas.

“Hay que reconocer el temple del gobernador para llevar todos los temas, teníamos comunicación permanente cada semana a través de Zoom, fue un trabajo conjunto entre el Gobierno y el sector privado”, mencionó.

Otro de los factores clave en los primeros meses de la pandemia, puntualizó, fue proteger a los empleados para garantizar que todos pudiesen subsistir.

“Empezamos a apoyar a los trabajadores a través de la Fundación Palace, no hay forma de soltar a la gente, si no hay trabajo no hay para comer. Una de las primeras decisiones que tomamos fue precisamente garantizar que tuvieran lo básico en casa”, comentó Chapur.

Para Juan Vela, la fortaleza de los organismos empresariales a nivel nacional y la estrecha coordinación con las cadenas hoteleras el Gobierno local permitieron una “reacción inmediata”.

Recordó que los primeros protocolos sanitarios, considerados en su momento como “exagerados”, surgieron precisamente de organismos como el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), que agrupa a 21 cámaras y asociaciones nacionales.

“Tenemos organismos muy fuertes, tuvimos una reacción inmediata”, señaló.

“Afortunadamente el Gobierno tomó la decision de no cerrar las fronteras, pero nosotros teníamos la responsabilidad de mantener la seguridad de los turistas y nuestros colaboradores”, agregó.

Federico Moreno sostuvo que la organización y disciplina permitió que pudieran mantenerse durante las etapa más crítica de la pandemia, pero al mismo tiempo les permitió analizar “bajo el microscopio” los procesos internos.

“La resiliencia es parte del ADN de la organización, hoy tenemos claro que no podemos seguir haciendo las cosas como se venían haciendo hasta ahora”, indicó Moreno.

A finales del año pasado, Apple Leisure Group concretó la venta de sus activos a Hyatt, por 2.700 millones de dólares.

Lo presumió como “el mejor testimonio” de lo que es el valor del todo incluido, una categoría de hoteles de cadenas internacionales antes subestimada, pero que es un modelo de negocio muy rentable.