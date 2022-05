Autoridad reguladora de EEUU autoriza dosis de refuerzo de Pfizer para niños￼￼

Washington, 17 may (EFE).- La Administración de Fármacos y Alimentos (FDA) de Estados Unidos autorizó este martes el uso de una dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer/BioNTech contra la covid-19 para niños entre los 5 y los 11 años de edad.

“Si bien es cierto que la covid-19 suele ser menos severa en niños que en adultos, la ola de ómicron ha provocado que más niños enfermen y sean hospitalizados”, resaltó en un comunicado el comisario de la FDA Robert M. Califf.

El médico recordó también que algunos de estos niños pueden sufrir efectos a largo plazo, incluso si no han tenido síntomas muy graves al infectarse.

La autorización se basa en un estudio de la respuesta inmunitaria de un grupo de niños que ya permitió, en octubre de 2021, la aprobación del uso de la pauta completa de la vacuna de Pfizer para este grupo de edad.

A comienzos de año, la FDA ya autorizó la dosis de refuerzo para los jóvenes entre 12 y 15 años de edad.

Los niños menores de 5 años, sin embargo, no pueden todavía vacunarse contra la covid.

El país está a punto de superar el millón de muertos por coronavirus: aunque la Universidad Johns Hopkins mantiene la cifra en 999.842, el Gobierno estadounidense ya dio por superado ese número el pasado jueves.

“Como nación, no debemos volvernos insensibles al dolor. Para curarnos, debemos recordar”, dijo entonces el presidente de EE.UU., Joe Biden.