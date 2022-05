EEUU llama al mundo a invertir para prevenir nuevas pandemias￼￼

Washington, 12 may (EFE).- Estados Unidos hizo este jueves un llamamiento a todos los países para que ayuden a financiar el programa del Banco Mundial destinado a prevenir futuras pandemias, en el marco de la segunda cumbre internacional sobre covid-19 convocada por la Administración de Joe Biden.

Tras el cónclave celebrado en septiembre de 2021, Estados Unidos acoge este jueves una segunda reunión, que también está liderada por Alemania, Belice, Indonesia y Senegal.

Los dos grandes objetivos de esta segunda cumbre son coordinar los esfuerzos para combatir la covid-19 y diseñar mecanismos para prevenir futuras pandemias.

“La cumbre pedirá a los países que inviertan en los nuevos fondos de preparación del Banco Mundia para una pandemia global y para la seguridad sanitaria”, explicó en una llamada con periodistas un alto cargo del Gobierno estadounidense.

La misma fuente reivindicó que no debe ser una cumbre solo para hablar, sino para cerrar “compromisos significativos” para expandir vacunaciones y tratamientos, y prevenir nuevas variantes de covid-19 y futuras pandemias de otras enfermedades.

El Gobierno estadounidense se ha comprometido a donar 1.200 millones de dosis de vacunas contra la covid, de las que ya ha enviado 530 millones a 115 países, de lejos el mayor número de vacunas donadas en el mundo.

“Hemos logrado grandes progresos desde la última cumbre, pero la pandemia no ha terminado y tenemos que continuar respondiendo y prepararnos”, explicó el funcionario estadounidense.

En ese sentido, recordó que Biden ha solicitado al Congreso estadounidense 22.500 millones de dólares adicionales para afrontar la pandemia, que incluyen la compra y donación de vacunas a otros países.

“El virus no está esperando al Congreso. Necesitamos acciones urgentes y no palabras vacías”, afirmó.

La cita se producirá mientras el país se acerca al millón de muertos por la covid-19, y con las nuevas infecciones en aumento.El número de fallecidos diarios, sin embargo, mantiene una tendencia a la baja, con poco más de 300 diarios de media en una nación de casi 330 millones de habitantes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió la semana pasada de que el número total de fallecidos en el mundo por la pandemia podría ser mucho más alto del que se registra actualmente.

El organismo ha calculado en 15 millones el exceso de muertes en 2020 y 2021 frente al número de fallecimientos que se deberían de haber producido en condiciones normales.

La cifra actual de decesos por la covid-19 es de poco más de 6 millones.

En la segunda cumbre sobre la covid-19 participarán naciones, como España, Francia, Canadá, Japón o Colombia; organizaciones no gubernamentales, como la Fundación Bill y Melinda Gates; y diversas instituciones internacionales, como la OMS, el Banco Mundial o la Organización Mundial del Comercio.

Rusia no ha sido invitada, mientras que China ha declinado su participación.