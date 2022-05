Michael Stuart aprendió de Juan Gabriel y Celia Cruz a ser mejor cantante￼￼

Ciudad de México, 11 may (EFE).- Coronado como el ganador de la competencia televisiva “Tu cara me suena”, primer reality de TelevisaUnivision, Michael Stuart asegura que después de imitar a grandes figuras como Juan Gabriel, Celia Cruz o Daddy Yankee, se convirtió en un mejor cantante y un artista más completo.

“Ahora soy mejor cantante, bailo, antes no lo hacía mucho pero ahora me atrevo a hacer coreografías y eso me daba terror. Me tocó hacer a Outkast y era mucho movimiento, el reto de montarnos en ese tren era increíblemente difícil, pero de eso se trataba la competencia, de entregarlo todo, salirte de tu cuero y meterte en una nueva piel”, asegura Stuart en entrevista con Efe durante su paso por la Ciudad de México.

El cantante neoyorkino de origen puertorriqueño impactó a los televidentes del canal Las Estrellas durante siete domingos con sus impactantes transformaciones y modulaciones de voz, de las que él mismo se sorprendió y que lo llevaron a convertirse en el ganador del premio de 60.000 dólares.

El artista entregará este dinero a Ola del Cielo, una asociación benéfica de Puerto Rico que apoya a jóvenes con necesidades especiales.

Ponerse en los zapatos de cada cantante fue un reto tan grande, que la experiencia se la desea a todos aquellos artistas que sean invitados al concurso.

“Si los invitan, háganlo”, exhorta el salsero quien asegura nunca sintió la más mínima energía negativa por parte de sus compañeros cantantes como Yahir, Ninel Conde, Kika Edgar, entre otros.

Desde su punto de vista, la parte más interesante de poder interpretar a estas grandes figuras, era “intentar entretener” a la gente dejando atrás las tácticas propias aceptadas por su público, siendo su imitación de Pitbull una de las más retadoras.

“Uno tiene sus manierismos y sabe cómo capturar al público con su personalidad, qué hacer para la gente brinque o baile, y salirte de ti es lo más complicado, pero dejar tu voz y convertirla en otra cosa fue lo más increíble, tener que moverme, caminar, la mirada, las manos todo tiene que estar agarrado al artista, es un reto”, reitera.

IMPULSO A LA SALSA

Después de haber ganado el concurso, Stuart presentó “Bailemos”, un tema de salsa con el que reitera su amor y compromiso hacia el género que considera es universal.

“(La canción) es para que se pongan a bailar, es una buena salsa y tiene una letra bastante urbana y juvenil”, explica el cantante que está decidido a conquistar al público mexicano.

Para él, la salsa sigue teniendo una posición privilegiada en el mundo de la música, sin embargo es consciente de que tener que convivir en los medios de comunicación con un género como el reguetón y el urbano, le ha dejado más difícil el camino a los artistas de los demás estilos musicales, pero confiesa que eso lo enfrenta trabajando y buscando compartir con sus seguidores su música de forma más cercana.

No obstante, Stuart cuenta que está buscando mezclar su estilo con artistas mexicanos como Christian Nodal y Grupo Firme, con quien asegura ya ha tenido un pequeño acercamiento.

“El rumor fue que les encantó la canción que les mandamos y que les gustaría hacer una colaboración, no quiero que se ‘sale’, pero cuando uno está con Dios uno puede decir lo que sea y no hay mal que se quite de en medio, entonces quiero decretar que vamos a hacer un tema ya sea con Firme, Edén Muñoz, Nodal o Banda MS”, señala.