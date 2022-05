My Code adquiere Impremedia, la compañía líder de diarios en español en EEUU￼￼

Tweet on Twitter

Washington, 10 may (EFE).- La plataforma “My Code” finalizó este martes la adquisición de una parte mayoritaria de las acciones del grupo de comunicación Impremedia, la compañía hispana líder de diarios en español en Estados Unidos, avanzaron a Efe ambas empresas.

En un comunicado adelantado a Efe, el director ejecutivo de Impremedia, Iván Adaime, consideró que la decisión de la empresa de unirse a “My Code” servirá para fortalecer la relación con la comunidad hispana y abrirá la puerta a una mayor conexión con esas audiencias en el mundo digital.

“La conjunción de Impremedia y ‘My Code’ fortalecerá nuestra relación con la comunidad hispana y amplificará nuestro impacto en la comunidad. Nuestra decisión de unirnos con ‘My Code’ nos permitirá aportar un valor incluso mayor a nuestras audiencias y desencadenará más oportunidades de interacción con ellas en el ámbito digital”, aseveró Adaime.

“My Code” es la plataforma de medios digitales y multiculturales más grande de Estados Unidos. Esa empresa fue fundada en 2015 con el nombre de “H Code” con el foco puesto en las audiencias hispanas.

“H Code” sigue formando parte de “My Code”; pero, a principios de 2022, la plataforma sumó dos nuevas entidades: “B Code” para la comunidad afroamericana y “A Code” con contenidos creados específicamente para el público asiático-estadounidenses y de las islas del Pacífico.

En esta nueva etapa, Adaime seguirá al frente de Impremedia con la misión de seguir trabajando en la adaptación de la compañía al nuevo panorama informativo.

Impremedia llega a 35 millones de lectores en EE.UU. cada mes a través de sus diferentes diarios y sus publicaciones de estilo de vida, especializadas en gastronomía, automóviles, finanzas, belleza y entretenimiento.

El grupo mediático cuenta entre sus cabeceras con La Opinión, el periódico número uno en español en EE.UU., El Diario, que es el rotativo más antiguo en español del país, así como La Raza de en Chicago y La Opinión de la Bahía en San Francisco, entre otros.

Las dos empresas han pedido a los actuales empleados de Impremedia que continúen formando parte del proyecto y que participen en lo que esperan que sea una “emocionante” etapa de crecimiento.

Al respecto, el director ejecutivo y fundador de My Code, Parker Morse, reconoció la importancia histórica de Impremedia en las audiencias hispanas en EE.UU. y expresó su deseo de ayudar a los diarios del grupo a profundizar su impacto con las generaciones de hoy y de mañana, recoge el comunicado.

“Con la influencia y el impacto creciente de la población hispana en EE.UU., nunca ha sido tan importante hallar vías para conectar y estar al servicio de esa comunidad”, manifestó Morse en la nota.

La alianza con Impremedia convertirá a “My Code” en una de las casas de publicación más grandes de contenido dirigido a la comunidad hispana, a la que llegará a través de diferentes formatos.

“My Code” en los últimos dos años figuró dentro del listado Inc 5000, un ránking anual de las empresas de capital privado con mayor crecimiento de América y Europa.