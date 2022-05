La NFL anuncia que habrá doble partido en “Monday Night Football” de semana 2￼￼

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Redacción Deportes, 9 may (EFE).- El ‘Monday Night Football’ de 2022 se jugará el 19 de septiembre en coincidencia con la segunda semana y tendrá los partidos Tennessee Titans-Buffalo Bills y Minnesota Vikings-Philadelphia Eagles, anunció este lunes la NFL.

Esta doble cartelera que se jugaba desde 2006 en la semana inaugural, se canceló el año pasado, y para esta temporada se ha programado en la segunda jornada.

Hasta el momento la NFL ha dado a conocer las fechas de 8 de los 272 juegos del calendario de la próxima temporada.

El resto de la programación será divulgada este jueves.

Además de los dos del lunes fue confirmado, también en la semana 2, el juego entre Angeles Chargers y Kansas City Chiefs, el jueves 15 de septiembre.

Los otros partidos son los de la Serie Internacional, que comenzará en Londres en la cuarta semana con el partido ente Minnesota Vikings y New Orleans Saints, el 2 de octubre en el Tottenham Hotspur Stadium.

También en el estadio del Tottenham jugarán el 9 de octubre New York Giants contra Green Bay Packers, equipo liderado por el mariscal de campo Aaron Rodgers, seleccionado 10 veces Pro Bowl.

En la octava semana, en el estadio de Wembley, se encontrarán Denver Broncos, con su nuevo mariscal de campo Russell Wilson, con Jacksonville Jaguars, equipo con más participaciones fuera de los Estados Unidos.

Los Jaguars jugaron de manera consecutiva un partido de temporada regular en el estadio de Wembley de 2013 a 2019.

La serie continuará con el primer partido de temporada regular de la NFL en Alemania a realizarse en el Allianz Arena de Múnich el 13 de noviembre en la semana 10.

Los Tampa Bay Buccaneers, cuadro en la que juega el pasador Tom Brady, considerado el mejor jugador de la historia de la NFL con siete anillos de Super Bowl, chocarán ante los Seattle Seahawks.

La Serie Internacional se cerrará con el partido en el Estadio Azteca de la Ciudad de México entre los San Francisco 49ers y los Arizona Cardinals, pactado para el lunes 21 de noviembre que cerrará la semana 11.