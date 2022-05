Pete Carroll dice que Seattle no buscará pasador para suplir a Russell Wilson￼￼

Redacción Deportes, 6 may (EFE).- El entrenador de los Seattle Seahawks de la NFL, Pete Carroll, afirmó este viernes que su equipo no buscará un mariscal de campo veterano durante la agencia libre para llenar el lugar que dejó Russell Wilson.

“No nos veo haciendo un intercambio para nadie en absoluto. No veo que eso vaya a suceder, pero lo que sí puedo decir es que siempre vamos a estar en posibilidad de competir”, mencionó el coach en entrevista.

Los Seahawks perdieron en esta agencia libre a Rusell Wilson, nueve veces Pro Bowl, su quarterback histórico con el que llegaron a dos Super Bowls de manera consecutiva. Ganaron el XLVIII y perdieron el XLIX.

Wilson emigró a los Broncos y Seattle recibió como parte del intercambio a Drew Lock, quien llegó a Denver reclutado en la segunda ronda del Draft del 2019.

Carroll dijo que aunque no buscan un mariscal de campo con experiencia se mantendrán con los sentidos atentos en el mercado por si algo surge, pero no quiso decir si tienen interés por Baker Mayfield, quien ha visto fragmentada su relación con los Browns.

“Honestamente seguiremos viendo qué hay disponible, pero sólo para tratar de mejorarnos. Si se presenta el caso, estaremos listos para ello; sobre otros nombres no hay posibilidad de que diga algo más de lo que acabo de decir”, sentenció.

Además de Drew Lock, quien en tres años con los Broncos pasó para 4.740 yardas, 25 anotaciones y sufrió 20 intercepciones, los Seahawks cuentan con el veterano de 31 años Geno Smith, quien llegó al equipo en 2019 procedente de Los Angeles Chargers.

Smith, suplente de Russell Wilson, y quien acaba de renovar su contrato por un año con Seattle, sólo ha jugado cinco partidos en los que acumuló 735 yardas, cinco anotaciones y una intercepción.

El tercer mariscal de campo en el equipo de Pete Carroll es el novato Levi Lewis, quien acaba de ser firmado vía la agencia libre luego de no ser reclutado en el Draft de este año.

Lewis, quien fue titular cuatro años con Louisiana, terminó su carrera de colegial como líder de anotaciones con 74 y segundo lugar en yardas con 9.203, su equipo acumuló 35 triunfos y siete derrotas con él en los controles.